HBO Max показал тизер продолжения «Секса в большом городе»

HBO Max выпустил тизер сериала And Just Like That — продолжения «Секса в большом городе». В описании ролика отмечается, что шоу выйдет в декабре.
В видео показан бэкстейдж со съемок, а исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер рассказывает, что ждет зрителей в новом проекте.
Продолжение «Секса в большом городе» HBO Max анонсировал в первой половине января. And Just Like That расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли путь от сложной реальности и дружбы в тридцать лет к еще более сложным переживаниям в пятьдесят.
В мини-сериале запланировано 10 серий по 30 минут. Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям.
Источник: daily.afisha.ru