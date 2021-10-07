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HBO Max показал тизер продолжения «Секса в большом городе»
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Сегодня в 10:59

HBO Max показал тизер продолжения «Секса в большом городе»

HBO Max выпустил тизер сериала And Just Like That — продолжения «Секса в большом городе». В описании ролика отмечается, что шоу выйдет в декабре.

В видео показан бэкстейдж со съемок, а исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер рассказывает, что ждет зрителей в новом проекте.

Продолжение «Секса в большом городе» HBO Max анонсировал в первой половине января. And Just Like That расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли путь от сложной реальности и дружбы в тридцать лет к еще более сложным переживаниям в пятьдесят.

В мини-сериале запланировано 10 серий по 30 минут. Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям.

Источник: daily.afisha.ru

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