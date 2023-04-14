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HBO Max и Discovery+ объединят в один стриминговый сервис Max
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Главный

Сегодня в 09:41

HBO Max и Discovery+ объединят в один стриминговый сервис Max

Процесс слияния WarnerMedia и Discovery завершился год назад. Подписание всех официальных соглашений привело к образованию могущественного союза.

В распоряжении корпорации находится несколько бизнес-подразделений, включая флагманские студии, телевизионные каналы и даже издательство DC Comics. Управляет огромным конгломератом медиаменеджер Дэвид Заслав, который долгие годы занимал руководящую должность в Discovery и за это время проявил себя как эффективный руководитель. Чтобы оптимизировать бизнес, он уже привнес несколько глобальных изменений в работу Warner Bros.

Теперь все усилия брошены на то, чтобы объединить стриминги HBO Max и Discovery+ в один сервис и тем самым составить мощную конкуренцию Netflix и Disney+.

Платформа получит название Max и станет доступна для использования в мае или июне. Стоимость стандартной подписки составит 16 долларов в месяц, но пользователям также предложат несколько других вариантов тарифов с разным количеством опций и рекламных блоков.

Источник: srsly.ru

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