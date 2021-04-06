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HammAli & Navai выпустили последний совместный альбом
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Сегодня в 10:54

HammAli & Navai выпустили последний совместный альбом

Месяц назад Александр Алиев и Наваи Бакиров, известные как дуэт HammAli & Navai, объявили о своем распаде. Группа просуществовала с 2016 года и за это время выпустила такие хиты, как «Пустите меня на танцпол», «Прятки», «Девочка-война» и многие другие.

Дуэт выпустил свой последний альбом «Когда хорошему человеку плохо», после которого артисты займутся своими сольными карьерами.

В новый альбом вошло всего 7 треков. Перед тем как прекратить существование дуэта, партнеры отправятся в прощальный тур, где представят новые треки и исполнят все свои хиты.

Источник: karmapolitan.ru

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#музыка #артисты #новыйальбом #hammali&navai
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