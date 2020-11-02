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Halyk Bank и Visa разыграют 10 смартфонов
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Сегодня в 18:00

Halyk Bank и Visa разыграют 10 смартфонов

Принять участие в акции могут пользователи приложения Halyk Pos.


Halyk Bank совместно с Visa запускает специальную акцию для своих клиентов — предпринимателей, пользующихся приложением Halyk Pos для приема бесконтактных платежей по картам Visa. Акция продлится три месяца, за это время разыграют 10 смартфонов Samsung XCover 4S. Смартфоны будут разыгрываться каждый месяц.

Для участия в акции:
— установите бесплатное приложение Halyk Pos
— подключите сервис в Halyk Bank
— в период проведения акции принимайте платежи картами Visa через Halyk Pos, не менее 10 транзакций каждый месяц
— сумма каждой транзакции должна быть не менее 500 тенге.

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Акция началась 1 ноября и закончится 31 января. Розыгрыши будут проведены в три этапа: до 15 декабря 2020 года, до 15 января 2021 года, до 15 февраля 2021 года. Для участия нужно в каждом месяце принять не менее 10 платежей по картам Visa через приложение Halyk Pos. Транзакции по возвращенным товарам или услугам не учитываются.

Победителей выберут из всех участников методом генерации случайных чисел. За процессом можно будет следить в прямом эфире на официальных страницах Halyk Bank в социальных сетях.


Что такое Halyk Pos и его преимущества

Мобильное приложение Halyk Pos позволяет принимать бесконтактные платежи на смартфоне — как через POS-терминал, только с несколькими преимуществами.

Одно из основных преимуществ приложения — оно дает пользователю больше мобильности. Нет привязки к обычному POS-терминалу. Это важно, например, в работе службы доставки, нет необходимости снабжать каждого курьера терминалом, удобно на выездных мероприятиях, при обслуживании в ресторанах и кафе. Удобно и в магазинчиках у дома: обычно это небольшие помещения с небольшим прилавком, и лишнего места для размещения аппарата нет.

К тому же принимать платежи бесконтактным способом быстрее, чем «пробивать» карту через обычный POS-терминал и тем более принимать оплату наличностью. Карта или смартфон клиента просто подносится к смартфону продавца, платеж происходит мгновенно. Клиент получает чек либо на свой мобильный номер, либо на почту.

Для предпринимателя электронный вариант удобен тем, что позволяет управлять транзакциями: их становится удобно отслеживать, можно увидеть историю операций за отчетный период, также в приложении есть опция отмены или возврата платежа.

Достаточно иметь смартфон

Преимущество мобильного приложения еще и в том, что оно бесплатное, его можно просто скачать с Play Market. Это значит, что любой предприниматель — даже «микро» — может пользоваться им и обслуживать клиентов, которые хотят рассчитаться карточкой или смартфоном. С обычным POS-терминалом трудность заключается в том, что банки предоставляют такое оборудование только при определенном ежемесячном обороте клиента. А если необходимого оборота нет, то предпринимателю приходится самому покупать устройство.

Для того чтобы пользоваться приложением, достаточно иметь мобильное устройство на базе Android с NFC-модулем. Более того, предприниматель может подключить к аккаунту неограниченное количество устройств.

Подключение за три рабочих дня

Процедура подключения к сервису проста. Для этого понадобится:
— представить банку правоустанавливающие документы и реквизиты счета организации
— предъявить документ, удостоверяющий личность руководителя организации
— заключить договор эквайринга.

Подать заявку на подключение можно на сайте или в отделении банка.

Нет привязки к банку клиента

Сервис Halyk Pos появился на рынке в начале сентября. И им уже начали активно пользоваться бизнесмены. Спрос на бесконтактные платежи есть: клиенты зачастую предпочитают такой способ оплаты.

Нет привязки к банку клиента: через Halyk Pos можно оплатить картой любого банка. Также принимаются платежи смартфонами, через сервисы Homebank Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и носимыми NFC-устройствами — смарт-часами, кольцами, браслетами.

Тарифы на эквайринг для предпринимателей стандартны: по картам Halyk Bank — 1,9%, по картам других банков — 2,8%.


Материал подготовлен при поддержке Halyk Bank.

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Источник: inbusiness.kz

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