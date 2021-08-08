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Guns N’ Roses выпустили новый сингл ABSUЯD
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Сегодня в 10:51

Guns N’ Roses выпустили новый сингл ABSUЯD

Американская хард-рок-группа Guns N’ Roses выпустила новую песню ABSUЯD. Это их первый релиз с момента выхода альбома Chinese Democracy в 2008 году.



Новую песню спродюсировал вокалист Эксл Роуз и Карам Костанцо. В работе также поучаствовал экс-барабанщик группы Брайан Мантия.

Источник: daily.afisha.ru

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