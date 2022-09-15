GTA, Red Dead Redemption, Max Payne. О создателе культовых игр Rockstar Games

Компания Rockstar Games знает, как создать игру, от которой сложно оторваться. Сегодня рассказываем о самых интересных проектах студии, которые сделали ее культовой.





История компании

История легендарной игры Grand Theft Auto началась гораздо раньше самой Rockstar Games.

Работа по созданию GTA берет свое начало в 1993 году, в студии DMA Design, созданной Дэвидом Джонсом. В том же году геймдизайнер показал первый рабочий прототип Сэму Хаузеру — одному из руководителей лондонской студии BMG Interactive Entertainment. Тогда проект назывался Race’n’Chase.

Встреча вылилась в продуктивное сотрудничество, и уже в 1997 году свет увидела первая часть серии Grand Theft Auto. Игра стала абсолютным хитом сначала в Великобритании, а затем повторила успех во всем мире.

В марте 1998 года BMG Interactive Entertainment выкупило более крупное издательство Take Two Interactive. Для работы над новой частью GTA команда в составе Сэма Хаузера и его брата Дэна, Джейми Кинга, Гэри Формана и Терри Донована перебралась в Нью-Йорк. В этом городе и появилась Rockstar Games, которая занялась играми в духе GTA.





Через год новообразованная студия выкупила компанию DMA Design, с помощью которой создала Grand Theft Auto 2. В 2001 году появилась культовая GTA III.

Популярными становились и другие игры Rockstar Games. Так в 1999 был выпущен платформер Earthworm Jim, в следующем году — аркадные гонки Midnight Club. Знаменитый шутер Max Payne появился в 2001 году, а вестерн Red Dead Redemption — в 2010.

Сегодня Rockstar Games владеет девятью студиями в разных уголках мира и международным издательским подразделением. Компания по-прежнему остается полноценной собственностью Take Two Interactive, а ее президент — Сэм Хаузер.

17 сентября 2022 года одной из самых успешных игр десятилетия — GTA V — исполнилось девять лет. В честь этого студия разместила на сайте благодарность всем, кто был связан с разработкой. Этим же сообщением Rockstar Games официально подтвердила факт активной разработки GTA VI.





Grand Theft Auto

Действие всей серии Grand Theft Auto происходит в местах, напоминающих города США. Игра построена по принципу «открытого мира» — герой может перемещаться практически без ограничений. Игрок сам выбирает занятия: выполнять квесты, знакомиться с сюжетом, бродить по улицам.

Последняя часть — Grand Theft Auto V была выпущена в сентябре 2013 года. Ориентировочная дата выхода следующей части — 2025 год. Известно, что в ней не будет отдельного режима мультиплеера, а по слухам главными героями выступят брат и сестра.

Еще одно направление работы — GTA Online. Rockstar Games обещает добавить в обновлении карту города Либерти-Сити и около 20 радиостанций.





Max Payne

Игра в жанре шутера от третьего лица. Она рассказывает о жизни Макса Пэйна, агента управления по борьбе с наркотиками. Его несправедливо подставили, обвинив в смерти лучшего друга. Все, что остается Максу — найти людей, которые это сделали.

Сюжет всех трех частей серии продолжает историю этого персонажа, но уже в других жизненных ситуациях.

Сегодня игра устарела, но у Max Payne не отнять атмосферы и образа культового героя, которые по-настоящему цепляют.

В мае 2022 года Rockstar Games раскрыла планы на серию: в течение трех лет будут выпущены ремейки Max Payne.





Red Dead Redemption

Действие игры происходит в США начала XX века. Джон Марстон — бывший преступник, вынужден «сотрудничать» с властями, предавая друзей, чтобы спасти свою семью. Проект сразу полюбился критикам и пользователям за проработанный мир, интересную историю и качественный саундтрек.



Все то же самое и даже лучше ждало игроков в Red Dead Redemption 2. Вторая часть рассказывает о прошлом Джона Марстона и его банды, от лица другого участника — Артура Моргана.





Bully: The Scholarship edition

Компьютерная игра в жанре приключенческого боевика. Рассказывает историю тяжелого подростка Джимми Хопкинса. Он начинает новый учебный год в школе-интернате, о которой ходят тревожные слухи. Игра напоминает все тот же GTA с подростками.



К сожалению фанатов, все новости о продолжении культовой игры, выпущенной в 2006 году, признаны фейковыми. Студия Rockstar Games официальных объявлений о продолжении игры не давала.





L.A. Noire

Симулятор детектива был выпущен в 2011 году.



Действие происходит в Лос-Анджелесе в 40-х годах прошлого века. Игрок выступает в роли сотрудника полиции, Коула Фэлпса, которому предстоит раскрыть ряд преступлений.

В отличии от других игр Rockstar Games разработчики сделали упор на качественный линейный сюжет вместо открытого мира.





Midnight Club

Видеоигра в жанре аркадных авто- и мотогонок, датированная 2003 годом. Действие происходит в Лос-Анджелесе, Париже, Токио. Каждый город имеет свою специфику и требует индивидуального подхода к вождению, а на трассах всегда сильные соперники.

