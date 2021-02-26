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Грузия открывает границы для Украины, Казахстана, Беларуси и России
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Вчера в 10:53

Грузия открывает границы для Украины, Казахстана, Беларуси и России

Грузия с 1 марта открывает воздушные границы для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Белоруссии и России.

Для прохождения границы необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенный не позднее 72 часов.

Кроме того, в Грузии снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса. С 25 февраля возобновит работу междугородний транспорт, откроются гостиницы на горнолыжных курортах, с 1 марта заработают детские сады и вузы, с 15 марта — спортивные, тренажерные и танцевальные залы.

Источник: eadaily.com

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