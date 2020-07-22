Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/f34/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/f341b8b8151aaf36a7b7139f9e85778e.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
gruppa-kompaniy-orient-postroit-depo-outlet-mall-na-meste-tramvaynogo-depo
Группа компаний Orient построит «ДЕПО Outlet Mall» на месте трамвайного депо
49
/
/

Сегодня в 11:26

Группа компаний Orient построит «ДЕПО Outlet Mall» на месте трамвайного депо

Новый проект группы компаний Orient «ДЕПО Outlet Mall» будет построен на территории трамвайного депо №2. Символом локации станет отреставрированный трамвай.

Вдохновившись архитектурой города, команда решила вдохнуть новую жизнь в историческое трамвайное депо Ташкента, расположенное на пересечении улиц Лутфи и Катта Каъни в Чиланзарском районе.

На территории 9,7 га был создан проект «ДЕПО Outlet Mall» общей полезной площадью 33895 кв. м, над которым работает управляющая компания The Tower Mall Management Group, а также была привлечена турецкая архитектурная компания DOME+PARTNERS.

«ДЕПО Outlet Mall» будет местом для досуга и комфортного шопинга. В магазинах будут представлены бренды, на товары которых будут действовать специальные скидки. Также особенность проекта «ДЕПО Outlet Mall» — в преобладании формата street retail.

Это новый формат торговых точек, расположенных в открытом пространстве, с едиными прогулочными зонами и площадками. Строительство проекта уже ведется, полный запуск запланирован на 2021 год.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #ташкент #новое
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Astana Art Show представит поэтический перфоманс с участием казахстанских авторов
612
Показ короткометражек молодых режиссеров состоится в столице
473
Новости на 9 мая: Чемпионат РК по триатлону в Капшагае и новый рейс из Новосибирска
462