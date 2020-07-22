Группа компаний Orient построит «ДЕПО Outlet Mall» на месте трамвайного депо

Новый проект группы компаний Orient «ДЕПО Outlet Mall» будет построен на территории трамвайного депо №2. Символом локации станет отреставрированный трамвай.

Вдохновившись архитектурой города, команда решила вдохнуть новую жизнь в историческое трамвайное депо Ташкента, расположенное на пересечении улиц Лутфи и Катта Каъни в Чиланзарском районе.

На территории 9,7 га был создан проект «ДЕПО Outlet Mall» общей полезной площадью 33895 кв. м, над которым работает управляющая компания The Tower Mall Management Group, а также была привлечена турецкая архитектурная компания DOME+PARTNERS.

«ДЕПО Outlet Mall» будет местом для досуга и комфортного шопинга. В магазинах будут представлены бренды, на товары которых будут действовать специальные скидки. Также особенность проекта «ДЕПО Outlet Mall» — в преобладании формата street retail.

Это новый формат торговых точек, расположенных в открытом пространстве, с едиными прогулочными зонами и площадками. Строительство проекта уже ведется, полный запуск запланирован на 2021 год.