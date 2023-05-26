Spider-Man 2, ремейк MGS 3, Assassin’s Creed Mirage: главные трейлеры с PlayStation Showcase

Sony провела летнюю презентацию игр PlayStation Showcase. За чуть более чем час игрокам показали свыше трех десятков трейлеров — как тайтлов, выходящих в этом году, так и релизов более отдаленного будущего. Вот шесть основных.

Первый геймплейный трейлер Marvel’s Spider-Man 2, которая выйдет на PS5 осенью 2023 года. В ролике показали сражения Питера Паркера, который теперь обзавелся черным костюмом симбиота и новыми силами. Игроки смогут переключаться на второго персонажа — Майлза Моралеса.









Анонс ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Релиз состоится не только на PS5, но и на Xbox Series X|S и ПК. Даты и подробностей пока нет — только двухминутный синематик-трейлер.





Геймплейный трейлер Alan Wake 2, из которого впервые стала известна дата выхода — 17 ноября. Сюжет продолжит историю оригинала — автор ужастиков Алан Уэйк попытается выбраться из потустороннего мира, написав текст о своем спасении. В игре будет два главных героя, компанию писателю составит сотрудница ФБР, расследующая серию ритуальных убийств в городке Брайт-Фоллс.





Первый геймплейный трейлер Assassin’s Creed Mirage и дата выхода — 12 октября. Новая часть продолжит рассказывать о путешествиях Басима, в ролике показали пару новых трюков: прыжок с шестом и возможность отмечать и убивать несколько целей подряд.





Возрождение научно-фантастической франшизы Marathon. Разработчики — студия Bungie, ответственная за Halo и Destiny, — обещают многопользовательский шутер, где игрокам предстоит бороться за «выживание, богатство и славу» в постоянно меняющемся мире.





Релизный трейлер Final Fantasy XVI, которая выйдет меньше чем через месяц — 22 июня. Одна из самых важных франшиз Square Enix станет эксклюзивом PlayStation.





Источник: daily.afisha.ru