Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
spider-man-2-remeyk-mgs-3-assassin-s-creed-mirage-glavnye-treylery-s-playstation-showcase
Spider-Man 2, ремейк MGS 3, Assassin’s Creed Mirage: главные трейлеры с PlayStation Showcase
80
Главный

Сегодня в 10:44

Spider-Man 2, ремейк MGS 3, Assassin’s Creed Mirage: главные трейлеры с PlayStation Showcase

Sony провела летнюю презентацию игр PlayStation Showcase. За чуть более чем час игрокам показали свыше трех десятков трейлеров — как тайтлов, выходящих в этом году, так и релизов более отдаленного будущего. Вот шесть основных.

Первый геймплейный трейлер Marvel’s Spider-Man 2, которая выйдет на PS5 осенью 2023 года. В ролике показали сражения Питера Паркера, который теперь обзавелся черным костюмом симбиота и новыми силами. Игроки смогут переключаться на второго персонажа — Майлза Моралеса.



Анонс ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Релиз состоится не только на PS5, но и на Xbox Series X|S и ПК. Даты и подробностей пока нет — только двухминутный синематик-трейлер.




Геймплейный трейлер Alan Wake 2, из которого впервые стала известна дата выхода — 17 ноября. Сюжет продолжит историю оригинала — автор ужастиков Алан Уэйк попытается выбраться из потустороннего мира, написав текст о своем спасении. В игре будет два главных героя, компанию писателю составит сотрудница ФБР, расследующая серию ритуальных убийств в городке Брайт-Фоллс.




Первый геймплейный трейлер Assassin’s Creed Mirage и дата выхода — 12 октября. Новая часть продолжит рассказывать о путешествиях Басима, в ролике показали пару новых трюков: прыжок с шестом и возможность отмечать и убивать несколько целей подряд.




Возрождение научно-фантастической франшизы Marathon. Разработчики — студия Bungie, ответственная за Halo и Destiny, — обещают многопользовательский шутер, где игрокам предстоит бороться за «выживание, богатство и славу» в постоянно меняющемся мире.




Релизный трейлер Final Fantasy XVI, которая выйдет меньше чем через месяц — 22 июня. Одна из самых важных франшиз Square Enix станет эксклюзивом PlayStation.




Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#видеоигры #трейлер #релиз #playstation #playgames
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Шавкат Рахмонов впервые выступит в главном карде UFC
1660
Марк Цукерберг показал инструмент для создания виртуальных миров с помощью голосовых ...
968
Рейсы между Астаной и Анкарой запустит турецкая авиакомпания
620
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.