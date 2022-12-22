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Группа компаний Freedom инвестировала в Sergek Group
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Вчера в 10:31

Группа компаний Freedom инвестировала в Sergek Group

Сделка между Sergek Group, известной разработками в сфере умных городов, в том числе авторством интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности «Сергек», и группой компаний Freedom позволит расширить сферы экспертизы группы, объединить усилия в приоритетных направлениях в рамках Казахстана, а также обеспечить базу для более активного выхода на внешние рынки.

Вхождение группы Freedom в качестве инвестора в Sergek Group является продолжением стратегии по расширению взаимодействия с казахстанской IT-сферой.

На сегодня система общественной и дорожной безопасности «Сергек» функционирует в восьми городах страны: Астана, Усть-Каменогорск, Алматы, Атырау, Шымкент, Семей, Туркестан и Тараз.

Источник: bluescreen.kz

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#казахстан #технологии #инвестиции #сергек #freedomfinance
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.