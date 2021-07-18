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Гранты, инкубаторы и инвесторы — 6 советов, где найти стартовый капитал для создания бизнеса
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16.07.2021

Гранты, инкубаторы и инвесторы — 6 советов, где найти стартовый капитал для создания бизнеса

Основатели стартапов Logizi и SmarTestPrep, которые привлекли крупные инвестиции в этом году, поделились своим опытом и дали советы, как найти стартовый капитал, если вы начинаете собственный бизнес.


Данияр Типеев, основатель IT-компании Logizi

Мейрам Жардаев и Лаура Вайгорова, сооснователи проекта SmarTestPrep


1. На первом этапе нужно по-максимуму использовать собственные ресурсы

Лаура. Большинство проектов не требуют начального капитала для старта. Можно начать с разработки бизнес-плана, проведения cust.dev, исследований и фокус-групп. Это поможет узнать нужен ли ваш продукт обществу и как высок на него спрос. После этого можно начинать разработку проекта даже с нулевым капиталом.

Данияр. Сначала нужно использовать свои ресурсы, привлечь единомышленников в команду, ни на кого не надеяться в области финансов. Такой подход даст возможность проверить вашу идею, лучше понять бизнес, решить, как выстроить финансовую стратегию. Мало кто хочет давать деньги тем, кто еще не совершил все начальные ошибки и не набрался опыта.


деньги


2. Классно, когда ваши первые инвесторы ваши клиенты

Данияр. Первыми инвесторами должны быть ваши клиенты. Капитал сам должен тебя искать. Если у тебя привлекательный проект, все захотят на тебе заработать и дадут столько, сколько нужно для дела. Это простая истина, но она помогает.


3. Для поиска инвесторов — программы инкубации

Мейрам. Если у вас уже есть намеченный план и стратегия его осуществления, рекомендуем начать подаваться на программы инкубации. Программа NURIS от Назарбаев Университета — отличный вариант. Альтернативами могут стать MOST, KASE от Astana Hub или похожие программы для резидентов СНГ.


4. Еще один источник финансирования — гранты от различных организаций

Лаура. Если вы образовательный или социальный проект, то для вас доступен широкий спектр грантов от акиматов, отдела управления образованием или от международных организаций: USAID, UN, UNICEF и других.


стартап


5. Следующий шаг — программы акселерации

Лаура. В случае, если ваш проект находится на стадии MVP, то можно спокойно подаваться на программы акселерации, как это сделали мы с командой. Среди акселерационных программ в Азии можно выбрать KDA byQuest Ventures, Tune Labs, Entrepreneur First, Ideaspace, Impactech и другие.


6. Попробовать найти средства среди ближайшего окружения

Мейрам. Последний вариант — попросить начальный капитал у знакомых, друзей или местных инвесторов. Но это крайний случай, так как еще не все в Казахстане в полной мере осознают, что такое венчурный капитализм. Многие частные инвесторы просят 51+% от компании, что не является адекватным инвестированием.


стартап


Еще парочка советов, как минимизировать риски по потерям денег и провалам:

— много пробовать, постоянно предпринимать разные действия, но с ограниченным бюджетом и ресурсами

— заручиться сильной командой, потому что человеческий ресурс — это 80% успеха компании

— следить не за прибылью, а за количеством ваших пользователей и обратной связью

— учитывать burn rate вашей компании, т.е. «скорость сжигания денег». Эта скорость варьируются от стадии проекта и суммы привлеченных инвестиций

— помнить, что терять деньги на начальных этапах развития — нормально. А инвестиции даются стартапам для того, чтобы они их тратили

— обеспечить документально закрепленную договоренность между основателями проекта

— подписать NDA с сотрудниками, а иногда и инвесторами о неразглашении определенной информации

— регистрировать права на ваши произведения, тексты, видео, иллюстрации, так как незащищенный продукт украсть очень легко.


Удачи!

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#стартап #бизнес #инвестиции #деньги #советы
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