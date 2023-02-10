Горячая премьера смартфона realme 10 Pro+ с изогнутым дисплеем

Новый realme 10 Pro+ отличается футуристическим дизайном, тонким корпусом, передовой камерой ProLight, впечатляющей скоростью зарядки и продвинутым процессором.

Совершенный гиперпространственный дизайн

При создании realme 10 Pro+ дизайнеры вдохновлялись концепцией туннелей. Свет, падающий на заднюю панель, создает динамический трехмерный эффект. Гаджет доступен в черном цвете. Вес составляет 173 грамм, а толщина — 7,78 миллиметров.

Изогнутый OLED-дисплей и двойные стереодинамики

На разработку изогнутого дисплея было инвестировано больше 15 миллионов долларов. Благодаря инновационным разработкам, широкому цветовому охвату и высокому разрешению realme 10 Pro+ обеспечивает максимально реалистичную и яркую картинку.

Двойные стереодинамики с глубоким объемным звуком четко воспроизводят весь музыкальный диапазон. Динамики имеют сертификат Hi-Res Audio.

Флагманская 108-Мп камера ProLight

Усовершенствованный алгоритм ИИ значительно повышает качество изображений. Интерфейс камеры позволяет делать двукратное приближение. Режим ночной съемки снижает шумы и отображает больше деталей на снимках.

Динамическая оперативная память

Производительный процессор на чипсете Dimensity 920 5G обеспечивает стабильную высокую частоту кадров и сверхнизкое энергопотребление в играх.

Удобный интерфейс realme UI 4.0 последнего поколения

realme UI 4.0 получил обновления для длительной и удобной работы в браузере, новые функции защиты конфиденциальности и плавный удобный интерфейс. Каждое прикосновение сопровождается отзывчивыми и плавными ощущениями.





Интеллектуальный алгоритм мощной зарядки

Зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67Вт обеспечивает высокую энергоэффективность и безопасность. Оно полностью зарядит смартфон от 0 до 50% за 17 минут, а от 0 до 100% за 45 минут.

Интеллектуальный алгоритм позаботится о долговечности срока службы аккумулятора, позволяя больше 30 часов звонков, больше 20 часов просмотра видео на YouTube, больше 7 часов мобильного гейминга и 528 часов в режиме ожидания. А также даст возможность с легкостью подзарядить беспроводные наушники или другие аксессуары с разъемом Type C.

Cтоимость realme 10 Pro+ начинается от 249 990 тенге. Первые покупатели смартфона получат в подарок наушники realme Buds Air 3.





О компании realme

Торговая марка realme — суб-бренд китайского производителя электроники Oppo, который принадлежит компании BBK Electronics.

Компания была основана в 2018 году Скаем Ли. Бренд realme создавался с одной целью — расширить присутствие Oppo на рынке. Во втором квартале 2021 года realme вошел в список 6 ведущих международных поставщиков смартфонов, а количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 миллионов человек, благодаря чему компания считается самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире.

realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. В 30 из них компания вошла в топ-5 всего за 3 года с момента основания. В июле 2022 года, согласно отчету Canalys, бренд вошел в топ-3 по продажам в России.

Подробнее о realme читайте на сайте realme.com, а также в социальных сетях Instagram и TikTok.







