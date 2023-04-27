Городской бизнес. Предприниматели из Центральной Азии о развитии барной индустрии и создании уникальных проектов

Познакомились с основателями баров в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и узнали, как их проекты меняют город и привлекают к себе разных гостей: от художников и творческих людей до программистов и инженеров.





Зульхумар Умарова, 43 года, город — Бишкек, предприниматель, @zulya181215





Как все началось

Я основатель заведений «Барсук», Navat, «Ave» и многих других развлекательных мест города Бишкек. Управляю тремя заведениями: Bar12, Boho, Gargona.

Bar12 открылся два года назад. Раньше на этом месте уже был бар с подобным названием, и мы дали ему вторую жизнь. Поменяли концепцию, и теперь это лаунж-бар.

Ночной клуб Boho открылся полгода назад. Мы готовимся к открытию летней террасы. Gargona — это Speakeasy-бар, которому всего три месяца. Это небольшой коктейльный бар в центре города со своей изюминкой.

О проекте

У каждого бара своя концепция. Они развиваются в разных нишах ресторанного бизнеса. В каждом заведении свое меню и направление в музыке. Люди разного возраста, профессий и взглядов могут найти здесь что-то свое.

Bar12 — это трехъярусный бар в центре города с классной летней террасой на крыше. Каждый этаж отличается интерьером и атмосферой: на 12 этаже — ресторан с красивым светлым дизайном, 13 этаж — с танцполом и темной отделкой, 14 этаж — терраса с фоновой музыкой и завораживающим видом на город.





Boho — это ночной клуб. Здесь гости могут потанцевать под живое исполнение группы, послушать сеты от DJ, увидеть выступление шоу-балета или акробата, побывать на экзотической вечеринке, посетить концерты мировых звезд.

Gargona рассчитан на любителей коктейлей. Бар работает без меню. Каждый напиток создается индивидуально на основе предпочтений гостей.

О гостях

К нам приходят самые разные люди, и мы стараемся сделать их отдых незабываемым. Каждого готовы встретить, уделить время, познакомиться лично. У каждого из нас есть своя база гостей.

Как проект развивает город

Люди должны отвлекаться от повседневной рутины, работы, проблем, красиво отмечать знаменательные даты. Наша команда Celebrate старается, чтобы это было на высшем уровне и со вкусом. Мы дарим людям положительные эмоции.

Әбіл-Хайыр Доcқұмбай, 29 лет, город — Алматы, сооснователь «Мануфактура», @manufactura.almaty





Как все началось

Я родился и вырос в Алматы, но последние шесть лет жил в Варшаве и строил карьеру в международной корпорации. Год назад вернулся домой и с тех пор вместе с партнером занимаюсь проектом «Мануфактура».

О проекте

«Мануфактура» — это пространство в здании бывшего Торпедного завода с несколькими уникальными барами и аутентичной уличной едой. Мы запустились в техническом режиме в январе этого года. Когда получили здание, это была «заброшка». Больше всего времени мы потратили на его восстановление.





У нас пока работает только один этаж здания в ночное время, а днем до сих пор идут строительные работы на остальных этажах. Планы в этом направлении большие: хотим развивать и дневной формат.

«Мануфактура» — это площадка, где каждый может чувствовать себя свободно. Это место для встреч друзей и новых знакомств. Наши бармены помогут найти напиток на любой вкус, чтобы скрасить вечер. В баре также можно перекусить уличной едой.

О гостях

Наши гости разные: начиная от художников и творческих людей до программистов и инженеров. Объединяет их свободный дух, творческое и открытое отношение к жизни. Приятно, что в нашем пространстве можно встретить совершенно разных людей, где все рады друг другу.

К нам приходят в поисках единомышленников и современников — людей, кто родился и вырос в независимой стране и с похожим взглядом на мир. Люди идут на людей. Нам в радость быть той самой площадкой.

Как проект меняет город

Проект «Мануфактура» — про перемены. Мы хотели придать новый смысл историческому наследию города, создать что-то созидательное и позитивное на месте, где когда-то производилось что-то негативное и разрушительное. Мы верим, что каждый из нас способен быть частью перемен в городе и в нашей стране.

У нас амбициозные планы. Наша сверхзадача — стать одной из визитных карточек города.

Стас Хамраев, 43 года, город — Ташкент, совладелец и управляющий партнер баров: «Семь Пятниц» и John Dillinger Live Bar, @75tashkent, @staskhamraev





Как все началось

«Семь Пятниц» открылся в Ташкенте в сентябре 2017 года, а в мае 2022 года появился John Dillinger Live Bar.

О проекте

Оба заведения взяли за основу сцену и живую музыку, где внимание уделяется не только кухне, бару и сервису, но и качеству музыки и звука. В «Семь Пятниц» звучит много русской музыки, предлагают разные блюда народов СССР, проводятся банкеты и праздники.





John Dillinger Live Bar — это европейское направление, пивная кухня, англоязычная и не всегда попсовая музыка.

Обе площадки универсальны для проведения практически любых мероприятий: концерты, корпоративные мероприятия, семинары и тренинги.

О гостях

К нам приходят в основном за праздником или для праздника. Чаще всего это дни рождения либо другие поводы.

Как проект развивает город

Мы даем возможность людям отвлечься от повседневной рабочей рутины.

Популярность заведений — это успех команды. Исключительно сплоченная работа коллектива. Деньги и стены без команды не решают ничего.

Вадим Ким, 26 лет, город — Ташкент, диджей, арт-директор BACCARA, @baccara.tashkent, @alisson_baccara





Как все началось

BACCARA — это первый хип-хоп бар в Узбекистане. Проект появился в середине декабря 2022 года.

О проекте

BACCARA — это бар, который любит и умеет удивлять. В заведении представлены авторские и паровые коктейли, вкусная еда, классная музыка. Скоро запускается BACCARA TERRACE для всех любителей летних вечеров.

О гостях

К нам приходят разные люди, и все чувствуют себя уютно. Мы проводили опрос, и выяснилось, что многие полюбили нас за музыку, атмосферу и энергетику.

Как проект развивает город

Нам удалось внести свой вклад в ночную жизнь Ташкента. Это свежий глоток воздуха.





Проект успешен благодаря команде. Все, чего мы добились — это заслуга каждого. BACCARA известен благодаря своей индивидуальности. В Узбекистане нет аналогов. Но это не вершина айсберга. Нам еще есть куда расти и развиваться.