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Городской бизнес. Как открыть цветочный магазин в Астане, Бишкеке или Ташкенте
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Сегодня в 13:30

Городской бизнес. Как открыть цветочный магазин в Астане, Бишкеке или Ташкенте

Познакомились с основателями цветочных магазинов в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Узнали, как вести городской бизнес в столицах Центральной Азии.


Әбілқайыр Аманбек, 22 года, город — Астана, основатель @suluflowers, @aboka01

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Как все началось

Компания Sulu Flowers появилась в сентябре 2021 года и активно развивается по сей день.

О проекте

Наша цель — постоянно развиваться, работать со всеми видами цветов, экспериментировать. Например, мы пробовали красить цветы, создавать разные варианты букетов: от самых дешевых до самых дорогих. Часто придумываем собственный дизайн открыток и предлагаем их бесплатно вместе с цветами.
За короткий промежуток времени мы вышли в плюс. Сегодня у нас хороший оборот. Мы постоянно расширяем штат и планируем переезжать в большое помещение.
У нас уже работает два филиала. Один из них находится в поселке Косшы.
В планах развиваться в новых направлениях.

О клиентах

Наши клиенты — молодое поколение жителей столицы. Они замечают нас на просторах Isnstagram либо узнают о нас через своих знакомых.

Как проект влияет на город

Мы стремимся предоставлять жителям Астаны качественный, аккуратный, красивый, а самое главное — доступный сервис. Отсюда и название — Sulu Flowers.

Азамат Аматов, 27 лет, город — Бишкек, основатель @pandora__flowers, @aza_550

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Как все началось

Я веду бизнес в разных направлениях. У меня есть проекты в сфере HoReCa и компания по пошиву одежды. А цветочный салон Pandora Flowers был создан в 2018 году.

О проекте

Цветочный бизнес — один из самых сложных. Цветы — это скоропортящийся продукт, а на рынке высокая конкуренция. Но также это интересный и красивый бизнес.
Нашим клиентам мы предлагаем отборные сорта срезанных цветов, экзотические композиции и мягкие игрушки. В основе нашей компании лежит не просто оказание услуг, а попытка подарить людям позитивные эмоции.
В настоящее время работает три филиала по городу. Наша цветочная мастерская работает в премиум-сегменте. При этом мы придерживаемся доступной ценовой политики.
Для меня важно предоставлять людям высокий уровень обслуживания, чтобы каждый клиент остался доволен.

О клиентах

Каждая женщина: мама или жена, дочка или сестра достойна того, чтобы регулярно получать цветы. Это правильная мотивация, радостные эмоции и воспоминания. Именно эти ценности объединяют нас с нашими клиентами и друзьями.
Когда слышу фразу: «Цветы — это деньги на ветер», понимаю, что это отговорки, а человек неопытен в этом деле. Каждый мужчина должен развивать в себе культуру дарения цветов, будь это одна роза или пышный букет.

Как проект влияет на город

Мы любим то, что делаем. Гарантия качества товара и услуг позволяет нам быть одним из лидеров на рынке.
Мы также внедряем систему благотворительности от прибыли для нуждающихся, и каждый клиент автоматически становится частью благого дела.

Имранбек Умаров, 19 лет, город — Ташкент, основатель @justflowersuz, @imranbek_umarov

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Как все началось

Я студент ТГЭУ. Владею цветочным бизнесом в городе Ташкент. Открыл магазин в 2019 году.

О проекте

Мы запустились в центре города. В начале количество заказов от клиентов было небольшим. Но мы хорошо поработали над рекламой, и бизнес стал расти и развиваться. Заявок становилось все больше. Мы начали расширять штат.
Главное в любом деле — качество. Мы стараемся все делать вовремя и доставлять товар без опозданий.

О клиентах

У нас много постоянных клиентов. Но к нам обращаются люди разных возрастов. У всех разный вкус и взгляды на жизнь. И для каждого мы стараемся найти идеальное предложение.

Как проект влияет на город

Наш магазин успешно развивается, потому что мы немало работали над его продвижением. Любое дело требует внимания и труда.
Мы стремимся понять, что именно ищет клиент, и предоставить ему идеальный сервис. Делаем это с удовольствием.

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#астана #бишкек #ташкент #город24 #городскойбизнес
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.