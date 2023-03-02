Городской бизнес. Как открыть цветочный магазин в Астане, Бишкеке или Ташкенте

Познакомились с основателями цветочных магазинов в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Узнали, как вести городской бизнес в столицах Центральной Азии.
Әбілқайыр Аманбек, 22 года, город — Астана, основатель @suluflowers, @aboka01
Как все началось
Компания Sulu Flowers появилась в сентябре 2021 года и активно развивается по сей день.
О проекте
Наша цель — постоянно развиваться, работать со всеми видами цветов, экспериментировать. Например, мы пробовали красить цветы, создавать разные варианты букетов: от самых дешевых до самых дорогих. Часто придумываем собственный дизайн открыток и предлагаем их бесплатно вместе с цветами.
За короткий промежуток времени мы вышли в плюс. Сегодня у нас хороший оборот. Мы постоянно расширяем штат и планируем переезжать в большое помещение.
У нас уже работает два филиала. Один из них находится в поселке Косшы.
В планах развиваться в новых направлениях.
О клиентах
Наши клиенты — молодое поколение жителей столицы. Они замечают нас на просторах Isnstagram либо узнают о нас через своих знакомых.
Как проект влияет на город
Мы стремимся предоставлять жителям Астаны качественный, аккуратный, красивый, а самое главное — доступный сервис. Отсюда и название — Sulu Flowers.
Азамат Аматов, 27 лет, город — Бишкек, основатель @pandora__flowers, @aza_550
Как все началось
Я веду бизнес в разных направлениях. У меня есть проекты в сфере HoReCa и компания по пошиву одежды. А цветочный салон Pandora Flowers был создан в 2018 году.
О проекте
Цветочный бизнес — один из самых сложных. Цветы — это скоропортящийся продукт, а на рынке высокая конкуренция. Но также это интересный и красивый бизнес.
Нашим клиентам мы предлагаем отборные сорта срезанных цветов, экзотические композиции и мягкие игрушки. В основе нашей компании лежит не просто оказание услуг, а попытка подарить людям позитивные эмоции.
В настоящее время работает три филиала по городу. Наша цветочная мастерская работает в премиум-сегменте. При этом мы придерживаемся доступной ценовой политики.
Для меня важно предоставлять людям высокий уровень обслуживания, чтобы каждый клиент остался доволен.
О клиентах
Каждая женщина: мама или жена, дочка или сестра достойна того, чтобы регулярно получать цветы. Это правильная мотивация, радостные эмоции и воспоминания. Именно эти ценности объединяют нас с нашими клиентами и друзьями.
Когда слышу фразу: «Цветы — это деньги на ветер», понимаю, что это отговорки, а человек неопытен в этом деле. Каждый мужчина должен развивать в себе культуру дарения цветов, будь это одна роза или пышный букет.
Как проект влияет на город
Мы любим то, что делаем. Гарантия качества товара и услуг позволяет нам быть одним из лидеров на рынке.
Мы также внедряем систему благотворительности от прибыли для нуждающихся, и каждый клиент автоматически становится частью благого дела.
Имранбек Умаров, 19 лет, город — Ташкент, основатель @justflowersuz, @imranbek_umarov
Как все началось
Я студент ТГЭУ. Владею цветочным бизнесом в городе Ташкент. Открыл магазин в 2019 году.
О проекте
Мы запустились в центре города. В начале количество заказов от клиентов было небольшим. Но мы хорошо поработали над рекламой, и бизнес стал расти и развиваться. Заявок становилось все больше. Мы начали расширять штат.
Главное в любом деле — качество. Мы стараемся все делать вовремя и доставлять товар без опозданий.
О клиентах
У нас много постоянных клиентов. Но к нам обращаются люди разных возрастов. У всех разный вкус и взгляды на жизнь. И для каждого мы стараемся найти идеальное предложение.
Как проект влияет на город
Наш магазин успешно развивается, потому что мы немало работали над его продвижением. Любое дело требует внимания и труда.
Мы стремимся понять, что именно ищет клиент, и предоставить ему идеальный сервис. Делаем это с удовольствием.