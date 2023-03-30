Городской бизнес. Как открыть сеть модных городских кофеен в Алматы, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте

Познакомились с предпринимателями из крупных городов Центральной Азии и узнали, что такое specialty coffee и как развивается кофейная культура в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.





@arisha_ospnv Арина Оспанова, 25 лет, город — Алматы, бариста и совладелец кофейни What Flat, @what.flat













Как все началось





Проект What Flat появился в Алматы два года назад. Мы с супругом @almaz_ospnv — бариста. Алмаз работает в этой сфере уже более девяти лет, а я шестой год.

What Flat стал воплощением мечты двух бариста — местом, где можно найти вкусный кофе, приветливый персонал и приятную атмосферу. В нашей кофейне мы делаем все для того, чтобы гостям было вкусно и комфортно.

О проекте и Specialty Сoffee





За время существования проекта мы сменили три локации. Теперь находимся по адресу Назарбаева, 148.

Благодаря Алмазу мы нашли хорошее профессиональное оборудование. Работаем на La Marzocco Linea и Mazzer Majior. У нас огромный выбор зерна для альтернативного заваривания кофе. Регулярно выбираем «воронку недели» и знакомим гостей с методами приготовления кофе альтернативным способом.

Термин Specialty Coffee мы воспринимаем как совокупность факторов: вкус, качество, сервис. Мы привозим высококачественное зерно со всех уголков планеты и делимся им с гостями. Заказываем кофе из Норвегии, Германии, Чехии, ОАЭ, Украины, Греции. Уделяем время каждому нашему гостю. Поэтому они хотят к нам возвращаться.





В теплое время года проводим много интересных мастер-классов, каппинги — метод дегустации зерна.

Еще наша кофейня — Pet Friendly. Мы всегда рады хвостатым.

О посетителях





К нам приходят потрясающие люди. Это люди из разных сфер деятельности, но их объединяет интерес к другим людям и любовь к кофе.

Постоянные клиенты уже знакомы друг с другом, ходят вместе на разные занятия или в театр. Мы объединяем людей и рады этому.

Как проект меняет город





Каждая кофейня, которая именует себя как Specialty, и любая кофейня, где работает бариста, влюбленный в свое дело, делает огромный вклад в развитие кофейной культуры Казахстана. Мы всегда рады рассказать или показать что-то новое гостям или другим бариста. Могу сказать, что мы широко известны в узких кругах.

Лариса Мяленко, 38 лет, город — Бишкек, соосновательница сети кофеен Giraffe Coffee, @giraffe_coffee





Как все началось





Мы с супругом воспитываем троих детей и развиваем большой проект Giraffe Coffee.

История Giraffe Coffee началась в 2012 году с мечты о том, чтобы в Кыргызстане появился доступный и качественный кофе из лучшего зерна.

Мы стремились не только создать вкусный напиток, но и распространить культуру кофе в нашей стране, поделиться своей страстью и знаниями с другими любителями напитка.

В 2014 году появилась первая точка в формате Тo Go, а в 2017 году открылась первая полноценная кофейня с кухней.

Мы изучаем кофе, обучаемся за рубежом, набираемся опыта, совершенствуемся в рецептурах, развиваем менеджмент и контролируем процессы.

В 2022 году поняли, что самый вкусный кофе получается из зерна, которое мы обжариваем сами. Это привело к еще одному шагу на пути к мечте: мы запустили обжарочный цех.

О проекте и Specialty Сoffee





Giraffe Сoffee представлен в формате Тo Go точек и кофеен. Это постоянно развивающийся проект. Мы одна из крупнейших компаний по развитию кофейной индустрии в Кыргызстане. Наша география сосредоточена в основном в Бишкеке, но есть точки и в регионах: городах Токмок и Каракол.

Главная задача проекта — повысить доступность отличного кофе в городе Бишкек. Поэтому мы охватываем различные районы города.





Specialty Сoffee — это кофе отличного качества. Зерно с высоким вкусовым потенциалом, выращенное на специальных плантациях и обжаренное по всем международным стандартам. Оценкой зерна занимается Ассоциация Specialty Сoffee. Чем выше балл Q-grade, тем выше качество зерна, а, следовательно, и напитка.

Главное отличие — это контроль качества на всех этапах выращивания, обработки, обжарки. В Specialty попадают только лучшие зерна, а значит, кофе тоже будет отличным.

О посетителях





Наши клиенты — самые лучшие в мире! Поэтому мы стараемся дать им лучший напиток. Большинство посетителей — занятые и работающие люди, поэтому формат Тo Go для них самый удобный. Нас и клиентов объединяет любовь к кофе, к нашему городу и стремление к лучшему.

Как проект меняет город





Мы прививаем людям культуру кофе, вежливого общения, взаимоуважения. Учим заземляться и наслаждаться не только напитком и едой, но и размеренностью жизни. Прививаем вкус к качественному продукту и хорошему сервису.

Владимир Герасименко, 30 лет, город — Ташкент, соучредитель компании Tim’s Coffee & Roastery, @timscoffeeuz









Как все началось





Проект кофейни Tim’s появился четыре года назад. Мы запустились 8 марта 2019 года.

Сегодня у нас две кофейни. Флагман находится по адресу: улица Тараса Шевченко, 40, а второй филиал — по улице Шота Руставели, 37. В планах открывать новые точки.

О проекте и Specialty Сoffee





Люди приходят к нам по разным причинам: переговоры, дружеские или семейные встречи, для работы. Гостям мы предлагаем полноценную кухню с холодным и горячим цехом: итальянскую, американскую, европейскую, ближневосточную. В меню также представлен большой ассортимент выпечки и десертов. Гости особенно любят круассаны с различными начинками.

Самая главная гордость — это кофе собственной обжарки. Ассортимент напитков в барном меню радует каждого посетителя кофеен.





Specialty Сoffee — это кофейные зерна высокого качества, которые должны быть из одной страны, одного региона, обработаны одним методом. Также у зерен должен быть минимальный разброс по размеру и минимальный процент дефекта.

К specialty-зерну относят арабику с оценкой Qgrade 80 и выше. Наш кофе speciality, так как отвечает высоким стандартам и отличается от основной массы кофе, предлагаемого на потребительском рынке.

О посетителях





К нам приходят студенты, мамы с детьми, сотрудники офисов, иностранцы и туристы, деловые люди, бизнесмены, программисты, фрилансеры, представители творческих профессий и семьи. Их привлекает большой выбор в меню, доступные цены, качественное, ненавязчивое обслуживание и теплая, располагающая, непринужденная атмосфера.

Как проект меняет город





Кофейня — это элемент современной городской жизни. Мы вносим вклад в развитие культуры кофе в стране.

Наш проект еще недостаточно известен, мы на стадии развития. Но Tim’s — это одна из лучших кофеен с кофе собственной обжарки и альтернативной подачей.

Акмал Ахмедов, 29 лет, город — Душанбе, руководитель ZIRA Production, бренд-шеф бариста, @akhmedech









С чего все началось





Компания ZIRA Production с 2021 года производит свежеобжаренный кофе, fresh-сыры и сыры твердых сортов, десерты, продукты правильного питания.

Для ценителей безупречного качества мы предлагаем более 12 сортов кофе. Наши сотрудники прошли обучение в международных компаниях и имеют SCA-сертификаты по обжарке и сенсорной оценке кофе.

Наш принцип — стабильное производство высококачественной, уникальной продукции с целью развития правильного питания и всей индустрии.

О проекте и Specialty Сoffee





Наш проект — единственный в Таджикистане, который может удовлетворить весь спрос на кофе свежей обжарки.





Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, который клиенты могут либо заказать у нас, либо попробовать в любом из наших заведений или заведений-партнеров.

О посетителях





Каждый, кто приходит к нам, ищет качество. Fresh-сыры, приготовленные по итальянской технологии, кофе собственной обжарки, продукты правильного питания — все это продукция для ценителей качества.

Как проект меняет город





Мы формируем культуру потребления. Перед нами стоит задача рассказать людям о том, что это за продукт, какими полезными свойствами он обладает и в чем его преимущества. Мы влияем на образ жизни жителей Душанбе.

Мы первые и единственные, кто обжаривает кофе в Таджикистане. Развиваемся в разных направлениях и не стоим на месте.