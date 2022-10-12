Городские сообщества. Как люди в столицах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана продвигают культуру танцев среди горожан

Познакомились с активными горожанами Астаны, Бишкека и Ташкента и узнали, как социальные танцы помогают людям заводить новые знакомства, находить единомышленников и заниматься любимым делом.





Торемурат Ибраев, 27 лет, город — Астана, преподаватель по бачате @tore_dance_team, основатель @tore_party, @tore_bachata









Как все началось





Наше сообщество называется «Танцоры, любители социальных танцев». В Астане оно появилось в 2013 году. На тот момент я еще не был знаком с этим направлением и даже не занимался танцами. Мой путь в социальных танцах начался только в 2020 году. С тех пор я преподаю в своей небольшой студии Tore Dance Team и организовываю латино-вечеринки Tore’s Latino Party.





О сообществе









Наша миссия в том, чтобы люди столицы могли в свободное время заниматься танцами и получать удовольствие от себя, знакомиться с другими людьми. Мечтаю, чтобы танцоров в городе было больше.

В Астане работает много студий социальных танцев в разных направлениях: бачата, сальса, кизомба. Проводятся вечеринки, фестивали, мастер-классы и интенсивы.





Об участниках сообщества









К нам приходят разные люди: от студентов до людей старшего поколения, и мужчины, и женщины. Все они работают в разных сферах.

Кто-то пришел в социальные танцы, чтобы научиться танцевать. Кто-то чтобы завести новые знакомства. Кто-то хочет скрасить свои будни.





Как сообщество влияет на город





Хочу, чтобы люди танцевали и получали удовольствие от себя. Танцевать — это круто. Благодаря нашему комьюнити мы видим, как люди отдыхают на вечеринках после тяжелой рабочей недели, танцуют и радуются каждому прожитому моменту.

Бекжан Бавланкулов, 28 лет, город — Бишкек, основатель студии социальных танцев «Рио», @rio_sds, @bekjan.bav









Как все началось





Наша школа танцев открылась в 2014 году. Тогда желающих танцевать было достаточно, но парней было в два раза меньше, чем девушек.





О сообществе









Мне интересно знакомить людей с миром социальных танцев. Мы проводим мастер-классы в Торговых центрах, а также Оpen air-мероприятия в разных частях города, чтобы люди знали, что такое бачата, сальса и кизомба. Реакция на танцующих людей разная, но людям нравится.

Наша миссия — развивать культурную жизнь горожан. Мы видим, что для детей есть множество кружков, секций и мероприятий. А для взрослых такого разнообразия нет. Хотим, чтобы как можно больше людей танцевали и наслаждались этим направлением. Танцы положительно влияют не только на физическое здоровье человека, но и на ментальное.



Мы проводим уроки, латино-вечеринки, фестивали, конкурсы, тематические party с дресс-кодом и благотворительные мероприятия, куда приглашаем преподавателей и учеников из разных стран для обмена опытом.

Наши преподаватели и ученики посещают зарубежные фестивали. В этом году мы организовали большой фестиваль танцев на берегу озера Иссык-Куль, где собралось более 500 танцоров из разных стран.





Об участниках сообщества













Социальные танцы для всех. Здесь нет ограничений, поэтому у нас занимаются люди разных возрастов и профессий. Их объединяет любовь к танцам.

Люди приходят, чтобы освоить новый навык, потанцевать, пообщаться. Кто-то расслабляется после тяжелого рабочего дня. А некоторые даже находят тут свою вторую половинку, создают семьи.





Как сообщество влияет на город

Любое культурное регулярное мероприятие меняет город и его жителей, а танцевальные — особенно. Мы хотим, чтобы у каждого был выбор, что делать после работы: встретиться с друзьями, сходить в кино или потанцевать.

Социальные танцы в Кыргызстане становятся все более популярными. Мы любим танцевать, преподавать и наблюдать, как люди становятся счастливее.

Диляра Садекова, 34 года, город — Ташкент, преподаватель Salsa Tashkent @ salsatashkent , @dilyara_sadekova

Как все началось



Через два года он уехал. Но инициативу подхватили другие инициативные люди, и традиция танцевальных вечеринок продолжилась. Теперь этим занимаемся мы.





О сообществе









Миссия нашего сообщества — объединять людей из разных сфер. Танцы — это хобби и увлечение, которое меняет жизнь в лучшую сторону.

Мы танцуем бачату, кизомбу, сальсу. Проводим еженедельные вечеринки, семинары и фестивали.





Об участниках сообщества













К нам приходят разные люди. Нас объединяет любовь к танцам, общению, развитию.

Наш проект стал известен благодаря людям, которые горят этим делом, вкладываются в развитие, приезжают на фестивали, семинары и не стоят на месте, а также делятся этой культурой с другими жителями города.





Как сообщество влияет на город





Люди приходят танцевать, но получают больше, чем просто танцы. Знаю много историй, как увлечение помогло человеку в жизни: кто-то встретил свою любовь, будущую жену или супруга, нашел новых друзей, обрел мотивацию и новый смысл жизни.