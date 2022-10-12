Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/968/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/968f9e582d60c30cd5d36f5f3fffe837.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
gorodskie-soobschestva-kak-lyudi-v-stolicah-kazahstana-kyrgyzstana-i-uzbekistana-prodvigayut-kul-turu-tancev-sredi-gorozhan
Городские сообщества. Как люди в столицах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана продвигают культуру танцев среди горожан
69
Главная
/
Город 24

Сегодня в 17:45

Городские сообщества. Как люди в столицах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана продвигают культуру танцев среди горожан

Познакомились с активными горожанами Астаны, Бишкека и Ташкента и узнали, как социальные танцы помогают людям заводить новые знакомства, находить единомышленников и заниматься любимым делом.


Торемурат Ибраев, 27 лет, город — Астана, преподаватель по бачате @tore_dance_team, основатель @tore_party, @tore_bachata


IMG_0042.JPG

Как все началось


Наше сообщество называется «Танцоры, любители социальных танцев». В Астане оно появилось в 2013 году. На тот момент я еще не был знаком с этим направлением и даже не занимался танцами. Мой путь в социальных танцах начался только в 2020 году. С тех пор я преподаю в своей небольшой студии Tore Dance Team и организовываю латино-вечеринки Tore’s Latino Party.


О сообществе


IMG_8928.PNG

Наша миссия в том, чтобы люди столицы могли в свободное время заниматься танцами и получать удовольствие от себя, знакомиться с другими людьми. Мечтаю, чтобы танцоров в городе было больше.

В Астане работает много студий социальных танцев в разных направлениях: бачата, сальса, кизомба. Проводятся вечеринки, фестивали, мастер-классы и интенсивы.


Об участниках сообщества


IMG_8674.PNG

К нам приходят разные люди: от студентов до людей старшего поколения, и мужчины, и женщины. Все они работают в разных сферах.

Кто-то пришел в социальные танцы, чтобы научиться танцевать. Кто-то чтобы завести новые знакомства. Кто-то хочет скрасить свои будни.


Как сообщество влияет на город

Хочу, чтобы люди танцевали и получали удовольствие от себя. Танцевать — это круто. Благодаря нашему комьюнити мы видим, как люди отдыхают на вечеринках после тяжелой рабочей недели, танцуют и радуются каждому прожитому моменту.

Бекжан Бавланкулов, 28 лет, город — Бишкек, основатель студии социальных танцев «Рио», @rio_sds, @bekjan.bav


photo1665576263.jpeg

Как все началось


Наша школа танцев открылась в 2014 году. Тогда желающих танцевать было достаточно, но парней было в два раза меньше, чем девушек.


О сообществе


IMG_2266.jpg

Мне интересно знакомить людей с миром социальных танцев. Мы проводим мастер-классы в Торговых центрах, а также Оpen air-мероприятия в разных частях города, чтобы люди знали, что такое бачата, сальса и кизомба. Реакция на танцующих людей разная, но людям нравится.

Наша миссия — развивать культурную жизнь горожан. Мы видим, что для детей есть множество кружков, секций и мероприятий. А для взрослых такого разнообразия нет. Хотим, чтобы как можно больше людей танцевали и наслаждались этим направлением. Танцы положительно влияют не только на физическое здоровье человека, но и на ментальное.

Мы проводим уроки, латино-вечеринки, фестивали, конкурсы, тематические party с дресс-кодом и благотворительные мероприятия, куда приглашаем преподавателей и учеников из разных стран для обмена опытом.

Наши преподаватели и ученики посещают зарубежные фестивали. В этом году мы организовали большой фестиваль танцев на берегу озера Иссык-Куль, где собралось более 500 танцоров из разных стран.


Об участниках сообщества


IMG_2257.JPG

Социальные танцы для всех. Здесь нет ограничений, поэтому у нас занимаются люди разных возрастов и профессий. Их объединяет любовь к танцам.

Люди приходят, чтобы освоить новый навык, потанцевать, пообщаться. Кто-то расслабляется после тяжелого рабочего дня. А некоторые даже находят тут свою вторую половинку, создают семьи.


Как сообщество влияет на город

Любое культурное регулярное мероприятие меняет город и его жителей, а танцевальные — особенно. Мы хотим, чтобы у каждого был выбор, что делать после работы: встретиться с друзьями, сходить в кино или потанцевать.

Социальные танцы в Кыргызстане становятся все более популярными. Мы любим танцевать, преподавать и наблюдать, как люди становятся счастливее.

Диляра Садекова, 34 года, город — Ташкент, преподаватель Salsa Tashkent @salsatashkent, @dilyara_sadekova


IMG_5800.JPG

Как все началось


Все началось в 1999 году, когда Хорхе Артавиа начал преподавать в Ташкенте сальсу и проводить вечеринки каждую вторую субботу в Mama's Fun Pub. Через два года он уехал. Но инициативу подхватили другие инициативные люди, и традиция танцевальных вечеринок продолжилась. Теперь этим занимаемся мы.


О сообществе


IMG_2258.JPG

Миссия нашего сообщества — объединять людей из разных сфер. Танцы — это хобби и увлечение, которое меняет жизнь в лучшую сторону.

Мы танцуем бачату, кизомбу, сальсу. Проводим еженедельные вечеринки, семинары и фестивали.


Об участниках сообщества


IMG_2254.JPG


К нам приходят разные люди. Нас объединяет любовь к танцам, общению, развитию.

Наш проект стал известен благодаря людям, которые горят этим делом, вкладываются в развитие, приезжают на фестивали, семинары и не стоят на месте, а также делятся этой культурой с другими жителями города.


Как сообщество влияет на город


Люди приходят танцевать, но получают больше, чем просто танцы. Знаю много историй, как увлечение помогло человеку в жизни: кто-то встретил свою любовь, будущую жену или супруга, нашел новых друзей, обрел мотивацию и новый смысл жизни.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #бишкек #танцы #ташкент #город24
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.