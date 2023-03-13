Городские сообщества. Где IT-специалисту найти единомышленников в Астане, Бишкеке и Ташкенте

Познакомились с основателями IT-сообществ в Астане, Бишкеке и Ташкенте и узнали о том, как туда попасть, и чем занимаются участники.





Владимир Баринов, 39 лет, город — Астана, CEO, Producer of Vardix Group, CG-SREDA, vardix.com CG-SREDA









Как все началось





CG-SREDA — это сообщество специалистов, которые занимаются компьютерной графикой. CG — это Computer Graphics, SREDA — среда обитания.

О сообществе

Сообщество возникло в 2018 году, в момент создания Astana Hub. У нас появилась лаборатория, которая занималась исследованиями компьютерной графики, виртуальной реальности. Мы собирали вокруг специалистов, которые общались между собой, находили общие проекты, узнавали друг друга.

Основная цель — объединить IT-специалистов, чтобы они знали о других компаниях, работодателях, коллегах.

Сегодня наше сообщество состоит из 500-600 человек, которые делятся друг с другом новостями и информацией. Для этого у нас есть Telegram-канал. Также регулярно проводятся мероприятия CG-SREDA. Это мини-конференция для специалистов по компьютерной графике.

Об участниках сообщества





Все новые люди, которые приходят в комьюнити, представляются на «средах» и рассказывают о своей работе. В основном это молодые специалисты, которые получают первый опыт или только обучаются компьютерной графике. Но есть специалисты, которые уже 20 лет в индустрии. Они выступают менторами и передают свой опыт молодому поколению.

Как сообщество влияет на город

Мы показываем, что в Казахстане можно успешно жить, работать. Доказываем, что в Астане есть благоприятная инфраструктура для развития своих навыков. Это самый главный наш посыл.

Мы рассказываем о компьютерных школах, художественных курсах. Рассказываем о программах, которые внедряют в городе. Показываем, где и как бесплатно получить престижную специальность. Объединяем компании, сотрудников. Создаем рабочие места.

Наша миссия — поднять конкурентоспособность рынка. Мы хотим, чтобы между компаниями росла конкуренция, было здоровое соперничество. Тогда и специалисты начнут становиться сильнее.

В проект вкладывается много сил. На ближайшие годы у нас большие планы. Будем приводить в Казахстан новые проекты из-за рубежа.

Авигаиль Менаше, 26 лет, город — Бишкек, Директор «Кыргызской Ассоциации Разработчиков Программного Обеспечения и Услуг» — KSSDA

Как все началось

KSSDA — это ассоциация IT-компаний.

Миссия и цель сообщества — способствовать появлению 50 000 программистов в Кыргызстане к 2030 году. Еще одна цель — оборот в миллиард долларов к 2030 году.

Наш слоган: «Жить в Кыргызстане, работать со всем миром».

О сообществе

Ассоциация занимается предоставлением возможностей для бизнеса, популяризацией IT-профессий и IT-образования. Мы открываем IT-академии по стране. Занимаемся организацией форумов, поиском международных партнерств.

Об участниках сообщества

В нашем сообществе состоят люди, которые стремятся развивать Кыргызстан и хотят внести свой вклад в развитие страны.

Как сообщество влияет на город

Ассоциация делает многое для страны, вовлекаясь в образовательные проекты. Также мы помогаем IT-предпринимателям выходить на международный уровень.

Наш проект успешен благодаря заряжающей миссии и впечатляющим результатам. Парк высоких технологий активно развивается. Мы видим рост экспорта в США. Появилось много качественных IT-компаний и программистов.

Нуруддин Иминохунов, 25 лет, город — Ташкент, основатель GDG Tashkent, @imnuruddin, @gdgtashkent





Как все началось

GDG Tashkent был запущен в 2015 году. Мы с другом хотели организовывать мероприятия для разработчиков в нашем университете и привнести практический опыт в их теоретические знания.

Я был большим фанатом мероприятий Google I/O, смотрел их каждый год. Знал, что есть возможность провести Google I/O в любом городе. Поэтому воспользовался этой возможностью, и мы организовали Google I/O Extended в Университете Инха в Ташкенте. Мы проводили эту конференцию три года.

Однажды основатели сообщества GDG из Кыргызстана упомянули, что мы тоже можем подать заявку на программу GDG: Google Developers Group. Я подал заявку, GDG нас приняла. И в 2018 году мы стали официальным сообществом.

С тех пор GDG ежегодно проводит серию встреч, крупные конференции и семинары. С 2019 года наш DevFests стал самым крупным фестивалем разработчиков в Центральной Азии.

О сообществе





Наша цель — соединить весь мир с нашими разработчиками. Oдин из членов нашей команды стал первым GDE: Google Developer Expert в Центральной Азии в 2021 году. Теперь он единственный GDE в Центральной Азии. Хотим вырастить больше таких экспертов в ближайшие годы.

DevFest обычно проходит осенью. Google отправляет экспертов со всего мира, чтобы выступить с докладом на нашем мероприятии. В прошлом году нас посетило более 2000 человек. Около 8500 участников смотрели онлайн-сессии.

Мы бы хотели развивать культуру обмена в Центральной Азии.

В настоящее время мы проводим серию мастер-классов для участников глобального хакатона Google Solutions Challenge. Это хакатон для поиска решений наиболее острых местных проблем, направленных на достижение ООН SDG.

Об участниках сообщества

Большую часть нашей аудитории составляли студенты. Но они заканчивают обучение и со временем становятся middle и senior-специалистами.

Наши участники — молодая прогрессивная молодежь, которая ценит новые знания и нетворкинг. Наша цель — связать разработчиков, увлеченных схожими темами, чтобы вместе они могли найти решение общих проблем.

Как сообщество влияет на город

Во время наших мероприятий люди знакомятся друг с другом и даже создают совместный бизнес.

Один парень открыл IT-центр в своем городе, получив мотивацию на наших сессиях и мероприятиях. Некоторые находят работу или изучают новые технологии, а затем становятся экспертами в своих областях.

Мы связываем разработчиков Ташкента и Узбекистана воедино, потому что на наши мероприятия часто приезжают люди из регионов и соседних городов.

Мы также посещаем GDG-сообщества в других городах, чтобы делиться своими знаниями.