Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gorillaz-opublikovali-trek-baby-queen
Gorillaz опубликовали трек Baby Queen
61
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:17

Gorillaz опубликовали трек Baby Queen

Британская группа Gorillaz выложила песню Baby Queen.



Ранее композицию можно было услышать в саундтреке к вышедшему в конце сентября футбольному симулятору FIFA 23, но официальный релиз трека состоялся только сейчас.

Новый сингл попадет на грядущую пластинку группы Cracker Island — она увидит свет 24 февраля 2023 года. Вместе с Baby Queen туда войдут заглавная композиция с альбома и песня New Gold, записанная при участии рокеров Tame Impala и основателя хип-хоп-группы The Pharcyde Роми Робинсона, более известного как Bootie Brown.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #альбом #gorillaz #трек #чтопослушать
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Xiaomi презентовала новые смартфоны серии Mi 8
1935
Гузель Яхина попала в шорт-лист международной литературной премии EBRD
979
В Астане создали сайт праздничных мероприятий к юбилею столицы
1852
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.