Gorillaz опубликовали трек Baby Queen

Британская группа Gorillaz выложила песню Baby Queen.

Ранее композицию можно было услышать в саундтреке к вышедшему в конце сентября футбольному симулятору FIFA 23, но официальный релиз трека состоялся только сейчас.

Новый сингл попадет на грядущую пластинку группы Cracker Island — она увидит свет 24 февраля 2023 года. Вместе с Baby Queen туда войдут заглавная композиция с альбома и песня New Gold, записанная при участии рокеров Tame Impala и основателя хип-хоп-группы The Pharcyde Роми Робинсона, более известного как Bootie Brown.

Источник: daily.afisha.ru