Google введет налог на доходы YouTube-блогеров

Google планирует с июня 2021 года начать удерживать подоходный налог в пользу Соединенных Штатов от доходов YouTube-блогеров из других стран.

Распространяться налог будет на доход, полученный блогерами от просмотра их контента на территории США. Речь идет о прибыли в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, суперчата и спонсорства.

До конца мая блогеры должны предоставить налоговую информацию в компанию AdSense — подразделение Google, отвечающее за рекламу на YouTube.

Размер ставки варьируется от 0 до 30%, в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.

Источник: daily.afisha.ru