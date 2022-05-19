Google впервые самостоятельно построил кампус

Google открыл для сотрудников кампус Bay View в Сан-Франциско. Компания впервые полностью сама разработала проект, дизайн пространства и построила здание.

На основе опроса сотрудников о самом удобном рабочем месте, Google совместила на одном уровне пространства для командной и индивидуальной работы.

С каждого рабочего места есть вид на улицу, на окнах — автоматические шторы, которые открываются и закрываются в зависимости от погоды и времени суток.

Внутри здания работают две кухни и семь кафе. Там не применяется газ, только электричество.

Солнечные батареи на крыше здания и ветряные станции будут обеспечивать здание электричеством 90% времени.

Источник: tjournal.ru