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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Google вложит 10 миллиардов $ в Индию
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Сегодня в 09:55

Google вложит 10 миллиардов $ в Индию

Google собирается инвестировать в Индию 10 миллиардов $ через новый фонд Google for India Digitization Fund.

Так Google хочет обеспечить большую доступность интернета и информации для каждого гражданина на его родном языке, поддержать разработку новых продуктов и услуг, ориентированных на уникальные потребности страны, помочь компаниям с внедрением современных технологий, а также расширить использование технологий и AI на благо общества, например, в образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве.

Индия — один из ключевых рынков Google. Сегодня доступ в сеть имеет 500 миллионов человек из более чем 1,3 миллиарда жителей страны. Здесь насчитывается свыше 450 миллионов активных смартфонов.

Источник: dev.by

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#индия #google #инвестиции
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