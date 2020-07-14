Google вложит 10 миллиардов $ в Индию

Google собирается инвестировать в Индию 10 миллиардов $ через новый фонд Google for India Digitization Fund.

Так Google хочет обеспечить большую доступность интернета и информации для каждого гражданина на его родном языке, поддержать разработку новых продуктов и услуг, ориентированных на уникальные потребности страны, помочь компаниям с внедрением современных технологий, а также расширить использование технологий и AI на благо общества, например, в образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве.

Индия — один из ключевых рынков Google. Сегодня доступ в сеть имеет 500 миллионов человек из более чем 1,3 миллиарда жителей страны. Здесь насчитывается свыше 450 миллионов активных смартфонов.

Источник: dev.by