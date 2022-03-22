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Google проложила первый подводный интернет-кабель в Африке
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Сегодня в 10:03

Google проложила первый подводный интернет-кабель в Африке

Компания Google закончила прокладку высокоскоростного интернет-кабеля Equiano в Западной Африке.

Таким образом, был завершен первый этап проекта по строительству подводной магистральной линии связи, которая свяжет между собой дата-центры поисковика в Европе и Африке.

Equiano, являющийся частью программы Google по наращиванию цифровых мощностей на континенте, был подключен к западноафриканской Того, где проживают восемь миллионов человек.

На этой неделе подводный интернет-кабель Google был подключен к Ломе — столице западноафриканской республики Того. Инициатива должна ускорить цифровое развитие государства, где, по оценкам DataReportal, 74% жителей не имеют доступа к интернету.

В Google ожидают, что Equiano поможет удвоить среднюю скорость интернет-соединения в Того с 10 Мбит/c в 2021 году до 21 Мбит/c в 2025, а стоимость услуг связи снизить на 14% за тот же период. Также по мере роста цифровой экономики в стране будет создано около 37 тысяч новых рабочих мест к 2025 году.

Источник: zakon.kz

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