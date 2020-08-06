Google Play Music прекращает свое существование в пользу YouTube Music

Сервис Google Play Music прекратит свою работу в декабре 2020 года. Его заменит YouTube Music. Об этом было официально объявлено 4 августа. Как сообщает Consequence of Sound, слияние двух потоковых сервисов, принадлежащих компании Alphabet, началось еще в 2017 году, но Google Play проиграл в конкурентной борьбе YouTube. Как говорится в официальном сообщении, прекращение работы будет поэтапным, и у пользователей будет возможность и время перенести свои данные с одного сервиса на другой.

Начиная с конца августа, пользователи больше не смогут покупать и предварительно заказывать музыку, а также загружать и скачивать музыку из Google Play Music через менеджер загрузки, сообщает YouTube. Затем в сентябре в Новой Зеландии и Южной Африке и в октябре в других странах, включая США, пользователи больше не смогут транслировать музыку из приложения Google Play Music или использовать его. Google Play Music будет поддерживать жизнь до декабря, давая пользователям еще несколько месяцев на перенос своих библиотек. В декабре Google прекращает работу.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: mooscle.com