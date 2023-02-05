Google объявила о сотрудничестве с AI-стартапом Anthropic — разработчиком потенциального конкурента ChatGPT

Google Cloud, облачное дочернее предприятие Google, и стартап Anthropic, специализирующийся на разработке решений в области искусственного интеллекта, объявили о партнерстве.

Google Cloud намерен создать крупномасштабные кластеры TPU и GPU следующего поколения, которые Anthropic будет использовать для обучения и развертывания систем AI.

В конце 2022 года Google инвестировала в стартап около $300 миллионов. В обмен на инвестиции Google получила 10% долю в стартапе.

Сообщается, что Anthropic разрабатывает потенциального конкурента ChatGPT — собственного чат-бота общего назначения Claude. Однако неизвестно, планирует ли Google интегрировать Claude в свои сервисы подобно тому, как делает Microsoft с ChatGPT.

Anthropic был зарегистрирован в 2021 году Дарио Амодеи, бывшим вице-президентом по исследованиям OpenAI, разработчика нашумевшего AI-бота ChatGPT. Амодеи взял к себе в компанию ряд сотрудников OpenAI, в том числе Тома Брауна, ведущего инженера языковой модели ИИ GPT-3.

Источник: 3dnews.ru