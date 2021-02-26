Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
google-ob-yavila-nabor-na-vtoroy-potok-akseleratora-google-growth-lab
Google объявила набор на второй поток акселератора Google Growth Lab
79
/
/

Сегодня в 10:08

Google объявила набор на второй поток акселератора Google Growth Lab

Google открывает набор на второй поток акселератора Google Growth Lab с фокусом на маркетинг и международный рост.

Эксперты Google, предприниматели и представители венчурных фондов помогут перспективным технологическим стартапам усилить их маркетинговую стратегию и присутствие на международных рынках.

Чтобы стать участником Google Growth Lab, стартап должен иметь готовый продукт и клиентов, развивать свой бизнес в digital-среде, демонстрировать рост выручки и пользователей, а также быть готовым инвестировать в маркетинг, уточнили организаторы.

Заявки на участие принимаются до 31 марта. Обучение пройдет с 12 апреля по 30 июня 2021 года в режиме онлайн. Занятия будут проходить на русском и английском языках, займут около 4 часов в неделю.

В рамках акселератора участникам расскажут о стратегиях выхода на новые рынки и международном росте, инструментах и креативных подходах к маркетинговым материалам, системах аналитики, а также различных тестах и экспериментах, которые помогают развивать проекты.

После каждого теоретического блока будут практические занятия при поддержке менторов. Также запланирован нетворкинг, где команды проектов смогут общаться и обмениваться опытом не только друг с другом, но и с наставниками и инвесторами.

Кроме того, за каждым стартапом закрепят ментора, который будет консультировать как по программе акселератора, так и по вопросам, связанным непосредственно с бизнесом. Наставники будут подбираться с учетом пожеланий и запросов участников.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #google #менторство #акселератор
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
5G протестировали в Астане
742
Международная выставка пройдет в городе
656
В столичном парке «Арай» 19 августа дети смогут «устроиться» на работу
1682