Google, Netflix, Amazon. 7 вакансий для удаленной работы в международных компаниях

Подобрали вакансии в известных компаниях для IT-специалистов, маркетологов, проектных менеджеров и не только.













Обязанности:



— выстраивать отношения с корпоративными клиентами

— руководить стратегией аккаунта в создании и развитии возможностей для роста бизнеса

— сотрудничать с инженерами-заказчиками и партнерами Google

— руководить стратегическими планами роста.

Требования:



— опыт в продаже инфраструктурного программного обеспечения и баз данных

— опыт ведения коммерческих и юридических дискуссий, работы с закупочными, юридическими и бизнес-командами

— опыт работы с партнерами по проектам внедрения и управления ими.





Ведущий DevOps-инженер в EPAM Anywhere

Требования:



— опыт работы в AWS

— знание Jenkins для CI/CD

— опыт работы с Puppet

— опыт работы с Python для написания сценариев

— опыт проектирования системной архитектуры.





Software Engineer в Netflix

Обязанности:



— поддерживать связь с командами по управлению продуктами, XD и технологиями

— взаимодействие с игровыми технологиями, сторонними поставщиками программного обеспечения, промежуточных программных средств

— легко разрабатывать, интегрировать, тестировать и валидировать свои игры с помощью игровой платформы.

Требования:



— более пяти лет опыта разработки полного стека

— опыт работы с инструментами разработки игр и решениями для повышения производительности

— навыки программирования на JavaScript или Java.





Стажер по управлению проектами в Binance

Обязанности:



— поддержка планирования и выполнения ключевых проектных инициатив путем определения объема проекта, рисков, ограничений и крайних сроков

— подготовка проектной документации

— организация и планирование совещаний команды

— следить за развитием проекта и регулярно предоставлять обновления заинтересованным сторонам.

Требования:



— высшее образование

— умение общаться, убеждать и вести переговоры

— способность работать в крайне неоднозначной среде

— способность обрабатывать несколько задач одновременно.





Стажер по кибербезопасности в Adobe





Обязанности:



— общее понимание перепроектирования атаки

— количественная оценка риска

— моделирование угроз.

Требования:



— базовые сетевые навыки: IP-адресация, подсети, простые сетевые инструменты

— аналитические и математические навыки.







Обязанности:



— интеграция различных способов оплаты: Apple Pay, Google Pay, платежные системы для конкретной страны

— проектировать и разрабатывать функции в соответствии с высоким стандартом качества

— изучать и обучать с помощью обзоров кода.

Требования:



— более пяти лет опыта работы в разработке Java.





Стажер в отдел маркетинга в Yahoo

Обязанности:



— отслеживание цифровых и социальных показателей

— аутсорсинг производства цифровых и социальных материалов

— ежедневное управление постами в социальных сетях и их обзор.

Требования:



— быть студентом по специальности «Коммуникации» или «Маркетинг»

— увлекаться цифровым и социальным маркетингом

— иметь сертификат Google Analytics или Google Ad

— уметь пользоваться программными обеспечениями: Outlook, Word, Excel и Powerpoint.