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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Google, Netflix, Amazon. 7 вакансий для удаленной работы в международных компаниях
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Сегодня в 11:45

Google, Netflix, Amazon. 7 вакансий для удаленной работы в международных компаниях

Подобрали вакансии в известных компаниях для IT-специалистов, маркетологов, проектных менеджеров и не только.

Торговый представитель в Google

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Обязанности:


— выстраивать отношения с корпоративными клиентами

— руководить стратегией аккаунта в создании и развитии возможностей для роста бизнеса

— сотрудничать с инженерами-заказчиками и партнерами Google

— руководить стратегическими планами роста.

Требования:


— опыт в продаже инфраструктурного программного обеспечения и баз данных

— опыт ведения коммерческих и юридических дискуссий, работы с закупочными, юридическими и бизнес-командами

— опыт работы с партнерами по проектам внедрения и управления ими.


Ведущий DevOps-инженер в EPAM Anywhere

Требования:


— опыт работы в AWS

— знание Jenkins для CI/CD

— опыт работы с Puppet

— опыт работы с Python для написания сценариев

— опыт проектирования системной архитектуры.


Software Engineer в Netflix

Обязанности:


— поддерживать связь с командами по управлению продуктами, XD и технологиями

— взаимодействие с игровыми технологиями, сторонними поставщиками программного обеспечения, промежуточных программных средств

— легко разрабатывать, интегрировать, тестировать и валидировать свои игры с помощью игровой платформы.

Требования:


— более пяти лет опыта разработки полного стека

— опыт работы с инструментами разработки игр и решениями для повышения производительности

— навыки программирования на JavaScript или Java.


Стажер по управлению проектами в Binance

Обязанности:


— поддержка планирования и выполнения ключевых проектных инициатив путем определения объема проекта, рисков, ограничений и крайних сроков

— подготовка проектной документации

— организация и планирование совещаний команды

— следить за развитием проекта и регулярно предоставлять обновления заинтересованным сторонам.

Требования:


— высшее образование

— умение общаться, убеждать и вести переговоры

— способность работать в крайне неоднозначной среде

— способность обрабатывать несколько задач одновременно.


Стажер по кибербезопасности в Adobe

adobe

Обязанности:


— общее понимание перепроектирования атаки

— количественная оценка риска

— моделирование угроз.

Требования:


— базовые сетевые навыки: IP-адресация, подсети, простые сетевые инструменты

— аналитические и математические навыки.


Ведущий Java-разработчик в EPAM Anywhere


Обязанности:


— интеграция различных способов оплаты: Apple Pay, Google Pay, платежные системы для конкретной страны

— проектировать и разрабатывать функции в соответствии с высоким стандартом качества

— изучать и обучать с помощью обзоров кода.

Требования:


— более пяти лет опыта работы в разработке Java.


Стажер в отдел маркетинга в Yahoo

Обязанности:


— отслеживание цифровых и социальных показателей

— аутсорсинг производства цифровых и социальных материалов

— ежедневное управление постами в социальных сетях и их обзор.

Требования:


— быть студентом по специальности «Коммуникации» или «Маркетинг»

— увлекаться цифровым и социальным маркетингом

— иметь сертификат Google Analytics или Google Ad

— уметь пользоваться программными обеспечениями: Outlook, Word, Excel и Powerpoint.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.