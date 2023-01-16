Google, Netflix, Amazon. 7 вакансий для удаленной работы в международных компаниях

Подобрали вакансии в известных компаниях для IT-специалистов, маркетологов, проектных менеджеров и не только.
Торговый представитель в Google
Обязанности:
— выстраивать отношения с корпоративными клиентами
— руководить стратегией аккаунта в создании и развитии возможностей для роста бизнеса
— сотрудничать с инженерами-заказчиками и партнерами Google
— руководить стратегическими планами роста.
Требования:
— опыт в продаже инфраструктурного программного обеспечения и баз данных
— опыт ведения коммерческих и юридических дискуссий, работы с закупочными, юридическими и бизнес-командами
— опыт работы с партнерами по проектам внедрения и управления ими.
Ведущий DevOps-инженер в EPAM Anywhere
Требования:
— опыт работы в AWS
— знание Jenkins для CI/CD
— опыт работы с Puppet
— опыт работы с Python для написания сценариев
— опыт проектирования системной архитектуры.
Software Engineer в Netflix
Обязанности:
— поддерживать связь с командами по управлению продуктами, XD и технологиями
— взаимодействие с игровыми технологиями, сторонними поставщиками программного обеспечения, промежуточных программных средств
— легко разрабатывать, интегрировать, тестировать и валидировать свои игры с помощью игровой платформы.
Требования:
— более пяти лет опыта разработки полного стека
— опыт работы с инструментами разработки игр и решениями для повышения производительности
— навыки программирования на JavaScript или Java.
Стажер по управлению проектами в Binance
Обязанности:
— поддержка планирования и выполнения ключевых проектных инициатив путем определения объема проекта, рисков, ограничений и крайних сроков
— подготовка проектной документации
— организация и планирование совещаний команды
— следить за развитием проекта и регулярно предоставлять обновления заинтересованным сторонам.
Требования:
— высшее образование
— умение общаться, убеждать и вести переговоры
— способность работать в крайне неоднозначной среде
— способность обрабатывать несколько задач одновременно.
Стажер по кибербезопасности в Adobe
Обязанности:
— общее понимание перепроектирования атаки
— количественная оценка риска
— моделирование угроз.
Требования:
— базовые сетевые навыки: IP-адресация, подсети, простые сетевые инструменты
— аналитические и математические навыки.
Ведущий Java-разработчик в EPAM Anywhere
Обязанности:
— интеграция различных способов оплаты: Apple Pay, Google Pay, платежные системы для конкретной страны
— проектировать и разрабатывать функции в соответствии с высоким стандартом качества
— изучать и обучать с помощью обзоров кода.
Требования:
— более пяти лет опыта работы в разработке Java.
Стажер в отдел маркетинга в Yahoo
Обязанности:
— отслеживание цифровых и социальных показателей
— аутсорсинг производства цифровых и социальных материалов
— ежедневное управление постами в социальных сетях и их обзор.
Требования:
— быть студентом по специальности «Коммуникации» или «Маркетинг»
— увлекаться цифровым и социальным маркетингом
— иметь сертификат Google Analytics или Google Ad
— уметь пользоваться программными обеспечениями: Outlook, Word, Excel и Powerpoint.