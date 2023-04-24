Google научила чат-бот Bard писать программный код на 20 языках

Компания Google обучила чат-бот Bard создавать программный код на 20 языках, среди которых C++m Go, Java, Javascript, Python и TypeScript.

Bard может помочь с написанием функций для Google Sheets. После генерации кода его можно экспортировать в Google Collab. Кроме того, чат-бот способен объяснить фрагменты кода.

Также Bard обучен исправлять ошибки в коде, в том числе том, который чат-бот сам и написал. Пока искусственный интеллект еще развивается и может иногда предоставлять неточную информацию, пояснили в компании.

Источник: daily.afisha.ru