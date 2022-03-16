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Балет «Падшие ангелы» впервые покажут в столице
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Сегодня в 09:31

Балет «Падшие ангелы» впервые покажут в столице

1 и 2 апреля в театре «Астана Балет» состоится премьера балета «Падшие ангелы» Иржи Килиана на музыку Стивена Райха. На столичную сцену постановку, вошедшую в программу «Черно-белые балеты», которые уже больше 30 лет показывают на лучших сценах мира, перенес хореограф Стефан Жеромски.

Во втором отделении вечера поклонникам хореографического искусства будет представлена нашумевшая премьера 2021 года — балет «Арканы судьбы», либретто и музыку к которому написала известная казахстанская исполнительница Карина Абдуллина, заслуженный деятель Казахстана. Хореографом выступила Мукарам Авахри, главный балетмейстер театра «Астана Балет», заслуженный деятель Казахстана.

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