Google начнет помечать в поиске первоисточники новостей

Google начнет добавлять пометку highly cited — часто цитируемые, к результатам поиска, которые служат первоисточником для других публикаций.

Компания рассчитывает, что ярлык о высокой цитируемости позволит обратить внимание пользователей на первоисточник, содержащий важный контекст, который может опускаться в следующих публикациях. Например, так читатель сможет быстро найти пресс-релиз, на который ссылается СМИ.

Функция будет запущена в ближайшее время в США на мобильных устройствах на английском языке.

Источник: incrussia.ru