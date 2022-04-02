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Google начнет помечать в поиске первоисточники новостей
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Сегодня в 10:07

Google начнет помечать в поиске первоисточники новостей

Google начнет добавлять пометку highly cited — часто цитируемые, к результатам поиска, которые служат первоисточником для других публикаций.

Компания рассчитывает, что ярлык о высокой цитируемости позволит обратить внимание пользователей на первоисточник, содержащий важный контекст, который может опускаться в следующих публикациях. Например, так читатель сможет быстро найти пресс-релиз, на который ссылается СМИ.

Функция будет запущена в ближайшее время в США на мобильных устройствах на английском языке.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #сша #google #новости #сми
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