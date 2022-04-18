Google, Microsoft и IBM: какие компании работают над облачными технологиями

Облачные технологии давно вошли в нашу жизнь и используются во многих областях. Рассказываем подробнее о том, как это работает в нашем материале.





Что такое облачные технологии





Облачные технологии — это услуги, которые позволяют получить дополнительные ресурсы вроде мощности процессора или количества места для хранения данных через удаленный сервер. Другими словами, необходимые для вашей работы инструменты будут располагаться не на вашем компьютере, а в интернете.

У облачных технологий много преимуществ: работать в «облаке» можно с разных устройств, место для хранения данных не ограничено, над проектом могут работать сразу несколько людей, которые получают больше вычислительных мощностей.





Как и у любого явления, здесь есть свои сложности. К примеру, для работы нужен постоянный и стабильный доступ к интернету.

У облачных технологий есть несколько основных моделей. Поговорим о каждой из них.





Infrastructure as a Service





Такая модель позволяет «арендовать» виртуальные вычислительные ресурсы, например, хранилища данных или серверы, необходимые для работы.

Использование IaaS помогает сократить затраты на обслуживание локальных центров обработки данных, сэкономить на оборудовании и получить надежную технологическую инфраструктуру.

Такие возможности предоставляет продукт Azure от Microsoft. Используя его, вы приобретаете, устанавливаете, настраиваете собственное программное обеспечение и управляете им, а компания следит за состоянием используемых вами серверов.

Похожие услуги у OpenStack, которым пользуются многие международные компании, вроде Huawei, IBM или Intel. Это облачная операционная система, которая управляет большим количеством вычислительных и сетевых ресурсов.













Platform as a Service





По модели «Платформа как услуга» пользователь получает возможность устанавливать собственные приложения на «облачной» платформе. Такая услуга предназначена для поддержки полного жизненного цикла веб-приложения: разработки, тестирования, развертывания, управления и обновления.

PaaS позволяет избежать затрат и трудностей, связанных с приобретением лицензий на программное обеспечение, базовой инфраструктуры приложений, средств разработки и других ресурсов. Вы управляете приложениями, которые разрабатываете, а поставщик облачных служб обычно управляет всем остальным.

Одна из самых распространенных платформ с моделью Platform as a Service — Google App Engine. Она отличается простотой в использовании. Доступные для разработки языки: Python, Java, Node.JS, .NET, Ruby, Go либо PHP.

IBM — еще один технологический гигант, предоставляющий услуги PaaS. Проект компании Bluemix поддерживает несколько языков программирования и сред разработки.





Software as a Service





Технология SaaS дает пользователю доступ к программному обеспечению, которое находится на удаленном сервере. Поддержкой и обслуживанием ПО при этом занимается провайдер — организация или компания, которая предоставляет вам эту услугу.

Один из главных плюсов этой технологии в том, что вам не обязательно покупать дорогие программы полностью. Вместо этого можно оплачивать только время, которые вы ими пользуетесь.

Примером компании, которая работает на технологии Software as a Service, можно назвать Salesforce. По этой модели она дает доступ клиентам к своей CRM-системе, которой пользуются во всем мире.

Другой известный продукт, которым мы все пользуемся — пакет Microsoft 365, объединяющий в себе весь набор веб-сервисов производителя программного обеспечения.













Storage as a Service





STaaS — одна из самых распространенных облачных технологий. В переводе означает «хранение как сервис». Если у вас закончилась память, и вам нужно сохранить фотографии, видеоролики или музыку в интернете, то вы будете использовать «облако» — что-то вроде дополнительного диска.

«Google Диск» работает по такой модели. Он дает пользователям возможность хранения, редактирования и синхронизации файлов на удаленном сервисе, а не в памяти устройства.

К «облаку» относится и iCloud от Apple, которым пользуются все любители «яблочных» устройств.