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Google к 2030 году планирует восполнить 120% используемой воды
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Сегодня в 10:55

Google к 2030 году планирует восполнить 120% используемой воды

Google объявил о новых планах по защите водных ресурсов из-за большой засухи в США. Компания использует воду для охлаждения своих дата-центров, три из которых находятся на Южной Каролине, сильно страдающем от засухи штате.
К 2030 году Google пообещала восстановить 120% воды, которую она потребляет.

Компания представила три стратегии, чтобы достичь эту цель: повысить эффективность использования воды, сотрудничать с сообществами для оздоровления водоразделов, а также задействовать свои технологии и инструменты, чтобы предсказывать и предотвращать нехватку воды.

В случае успеха Google станет «водопозитивной» компанией. В этот тренд уже входят экологические инициативы компаний вроде Facebook и Microsoft.

Для восполнения потраченной воды компания планирует инвестировать в проекты, которые хранили бы или восстанавливали ресурсы водоразделов.

Кроме того, Google сотрудничает с экологическими и исследовательскими группами для разработки приложения Global Water Watch. Его суть заключается в том, чтобы оперативно предоставлять данные о воде, чтобы локальные сообщества могли лучше управлять своими ресурсами.

Источник: incrussia.ru

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#экология #сша #google #водныересурсы
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