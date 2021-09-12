Google к 2030 году планирует восполнить 120% используемой воды

К 2030 году Google пообещала восстановить 120% воды, которую она потребляет.
Компания представила три стратегии, чтобы достичь эту цель: повысить эффективность использования воды, сотрудничать с сообществами для оздоровления водоразделов, а также задействовать свои технологии и инструменты, чтобы предсказывать и предотвращать нехватку воды.
В случае успеха Google станет «водопозитивной» компанией. В этот тренд уже входят экологические инициативы компаний вроде Facebook и Microsoft.
Для восполнения потраченной воды компания планирует инвестировать в проекты, которые хранили бы или восстанавливали ресурсы водоразделов.
Кроме того, Google сотрудничает с экологическими и исследовательскими группами для разработки приложения Global Water Watch. Его суть заключается в том, чтобы оперативно предоставлять данные о воде, чтобы локальные сообщества могли лучше управлять своими ресурсами.
Источник: incrussia.ru