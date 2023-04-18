Google готовит радикальные изменения поиска с помощью ИИ

В скором будущем Google намерена представить результаты нескольких проектов, связанных со своим поисковиком.

Bing с появлением интегрированного ИИ стал намного интереснее индустрии. Это стало серьезной угрозой для Google. Поэтому компания разрабатывает собственное решение на основе ИИ, а в ближайшем будущем намерена дополнить существующий поиск некоторыми умными функциями.

Новые функции разрабатываются в рамках проекта Magi, и Google обещает поделиться деталями в скором времени. В компании подчеркнули, что не все идеи в итоге воплощаются в жизнь.

Пока не появился принципиально новый поиск, будет реализован проект Magi, который добавит функций уже существующему поисковику, при этом реклама в результатах поисковой выдаче, являющаяся основным источником дохода компании, сохранится. Ожидается, что новые функции позволят получать готовый код в ответ на вопросы о программировании, и они тоже будут сопровождаться рекламой.

ИИ-инструменты Google намерена представить в следующем месяце, а еще больше — к осени. Изначально компания намерена обеспечить доступ к новым функциям максимум для миллиона человек, к концу года число пользователей увеличится до 30 миллионов, исключительно в США. Рассматриваются и другие возможности, например, поиск музыки с помощью чат-бота.

Источник: 3dnews.ru



