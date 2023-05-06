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Google анонсировала свой первый складной смартфон Pixel Fold
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Главный

Сегодня в 11:01

Google анонсировала свой первый складной смартфон Pixel Fold

Компания Google анонсировала выход своего первого складного смартфона Pixel Ford. Его представят на следующей неделе на мероприятии Google I/O 2023.



Pixel Ford будет 5,8-дюймовым телефоном, который можно будет разложить в 7,6-дюймовый планшет. Устройство работает на процессоре Tensor G2. Его стоимость составит более 1700 долларов.

Производители обещают, что модель оснащена «самым прочным шарниром на складном устройстве». Смартфон весит 10 унций, или более 283 грамм.

Подробности о новинке станут известны 10 мая. Пока Google показал только внешний облик девайса — его можно увидеть в тизере устройства.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #смартфон #google #pixel #гибкийэкран
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