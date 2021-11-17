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Головкин и Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring
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Сегодня в 10:59

Головкин и Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring

Казахстанские боксеры Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring.

Головкин, чемпион по версиям IBF и IBO, занимает первое место среди средневесов. Его соотечественник — седьмое.

Топ-10 среднего дивизиона по версии The Ring:

1. Геннадий Головкин — Казахстан

2. Джермалл Чарло — США

3. Деметриус Андраде — США

4. Сергей Деревянченко — Украина

5. Хайме Мунгия — Мексика

6. Риота Мурата — Япония

7. Жанибек Алимханулы — Казахстан

8. Крис Юбенк Младший — Великобритания

9. Лиам Уильямс — Великобритания

10. Феликс Кэш — Великобритания.

Источник: tengrinews.kz

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#казахстанцывмире #спорт #бокс #головкин #жанибекалимханулы
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