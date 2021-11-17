Головкин и Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring

Казахстанские боксеры Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring.
Головкин, чемпион по версиям IBF и IBO, занимает первое место среди средневесов. Его соотечественник — седьмое.
Топ-10 среднего дивизиона по версии The Ring:
1. Геннадий Головкин — Казахстан
2. Джермалл Чарло — США
3. Деметриус Андраде — США
4. Сергей Деревянченко — Украина
5. Хайме Мунгия — Мексика
6. Риота Мурата — Япония
7. Жанибек Алимханулы — Казахстан
8. Крис Юбенк Младший — Великобритания
9. Лиам Уильямс — Великобритания
10. Феликс Кэш — Великобритания.
Источник: tengrinews.kz