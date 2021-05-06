Голосовые чаты теперь и в Twitter: соцсеть запустила Spaces

Социальная сеть Twitter объявила об официальном релизе функции голосовых чатов Spaces: она уже доступна на iOS и Android. Теперь любой желающий сможет присоединиться к комнате — Space, но не каждый сможет ее создать.

Социальная сеть позволила запускать и модерировать Spaces только пользователям с 600 подписчиками и более, заявляется в официальном аккаунте новой функции Twitter. Однако в будущем компания намерена сделать Spaces доступным для всех.

В верхнюю часть ленты были добавлены фиолетовые круги, показывающие доступные комнаты с голосовым общением. В них можно будет отправлять сообщения определенным пользователям или всем членам Space. Создатели также смогут наделять максимум двух участников Space правами модератора: они смогут приглашать гостей, выбирать спикеров и модерировать разговор с возможностью исключения пользователей из комнаты.

Space можно будет создать заранее, установив таймер на определенное время — подписчики получат уведомление автоматически.

Также в Spaces в ближайшем будущем появятся и комнаты с платным доступом: по словам Twitter, тестирование начнется совсем скоро. Расценки на билеты будут устанавливать создатели и модераторы комнат, но с каждого билета социальная сеть будет взимать небольшую комиссию.

Источник: rb.ru