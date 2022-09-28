«Голиаф» Адильхана Ержанова выходит в казахстанский прокат

Драма «Голиаф» — новый полнометражный фильм Адильхана Ержанова выходит в широкий кинопрокат. Дата релиза — 6 октября.

Действие картины происходит в вымышленном поселке Каратас — постоянном месте событий всех фильмов Ержанова.





Pа работу в фильме «Голиаф» Берик Айтжанов и Данияр Алшинов получили Premio bisato d'oro 2022 Best Actors — специальной награды от независимых кинокритиков на 79-м Венецианском кинофестивале, где и состоялась мировая премьера картины.

В фильме также снялись российские актеры Александра Ревенко, работавшая с Ержановым в «Штурме», и Дмитрий Чеботарев.

«Голиаф» является копродукцией Казахстана и России, в ее производстве участвовали казахстанские компании Short Brothers, Changepoint и российские All Media и «Форест-Фильм».