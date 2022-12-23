Год в TikTok: герои, события, музыка и тренды 2022 года

В 2022 году в Казахстане рождались новые звезды и новые тренды, которые заряжали позитивом миллионы людей. Год в TikTok — это талантливые и яркие авторы контента, от музыкантов до преподавателей, от бьюти-экспертов до кулинарных гуру, треки, которые стали настоящими хитами на платформе и за его пределами, блюда, которые вызывают аппетит и желание готовить у тысяч людей, нескучные знания в креативном формате TikTok, и многое другое.

Популярные ролики в Казахстане:

@beka_asmr — главный кулинарный тренд в ТикТок: готовим маклюбе

@helena_zolotukhina — спортивный трюк на фоне видов Астаны

@sambussinov — романтический стрит-танец

@adaiteam — виртуозная игра на домбре знаменитой казахской мелодии «Адай»

@assolyaa — необычный портрет поэта и философа Абая Кунанбая, в который вплетены его «Слова назидания».





УчисьвTikTok: лучшие познавательные ролики в Казахстане:

@aks.dani — лайфхак для решения задачи по математике

@maksat_english — рекомендации по изучению английского языка и улучшению произношения

@fancy_smth — сделай сам: переделка балконной двери

@nurqojadua — история Казахстана: история портрета Абылай-хана

@jump2mars — история и рекомендации по ношению традиционного казахского аксессуара «шашбау».





Главные хиты: популярные музыкальные композиции казахстанских исполнителей:

Qanay — Boztorgaiym

ALTAIR x ABBI — QAZAQ VIBE

Jah Khalib — «Доча»

FatBelly — «Без тебя»

Ирина Кайратовна — NE ÁŃGIME?





Популярные эффекты: тренды, зарожденные благодаря эффектам платформы:

Android Camera effect

Zoom in (Сжатие для зума)

Wanted

Indie fisheye

Hotdogs fan





Прорыв года: креаторы, которые взлетели в TikTok в Казахстане:

@wannabeteacher — один из самых популярных учителей TikTok Улан Усенов показывает, какой веселой и интересной может быть химия

@pardaevcook — рецепт традиционной в Казахстане самсы от Алибека Пардаева

@farakicks — чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин учит профессиональным ударам

@skin_delicious_kz — создатель Popular Beauty Нурсултан Киябай делится советами по уходу за кожей

@bakosh_life — симпатичный робот Бакош путешествует по Казахстану, вызывая у людей улыбку.





Еда на репите: любимые кулинарные видео:

@di.amidova — рецепт домашнего рататуя

@russokitchen — быстрый рецепт для любителей окрошки летом

@koteoganezov — приготовление знаменитой грузинской сладкой закуски чурчхелы

@romalfood — простой рецепт вкусного завтрака

@beka_asmr — приготовление попкорна с арбузом в степи.





Мода и красота:

@lifawne — невероятное изменение образа

@anastasia_shnabel — безупречный макияж для вечернего выхода

@whosadelka — модный дневной образ

@aida_neko — рекомендации для свидания под имя молодого человека

@zombieyana — обзор стильных осенних пальто.