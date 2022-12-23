Год в TikTok: герои, события, музыка и тренды 2022 года

В 2022 году в Казахстане рождались новые звезды и новые тренды, которые заряжали позитивом миллионы людей. Год в TikTok — это талантливые и яркие авторы контента, от музыкантов до преподавателей, от бьюти-экспертов до кулинарных гуру, треки, которые стали настоящими хитами на платформе и за его пределами, блюда, которые вызывают аппетит и желание готовить у тысяч людей, нескучные знания в креативном формате TikTok, и многое другое.
Популярные ролики в Казахстане:
@beka_asmr — главный кулинарный тренд в ТикТок: готовим маклюбе
@helena_zolotukhina — спортивный трюк на фоне видов Астаны
@sambussinov — романтический стрит-танец
@adaiteam — виртуозная игра на домбре знаменитой казахской мелодии «Адай»
@assolyaa — необычный портрет поэта и философа Абая Кунанбая, в который вплетены его «Слова назидания».
УчисьвTikTok: лучшие познавательные ролики в Казахстане:
@aks.dani — лайфхак для решения задачи по математике
@maksat_english — рекомендации по изучению английского языка и улучшению произношения
@fancy_smth — сделай сам: переделка балконной двери
@nurqojadua — история Казахстана: история портрета Абылай-хана
@jump2mars — история и рекомендации по ношению традиционного казахского аксессуара «шашбау».
Главные хиты: популярные музыкальные композиции казахстанских исполнителей:
Популярные эффекты: тренды, зарожденные благодаря эффектам платформы:
Прорыв года: креаторы, которые взлетели в TikTok в Казахстане:
@wannabeteacher — один из самых популярных учителей TikTok Улан Усенов показывает, какой веселой и интересной может быть химия
@pardaevcook — рецепт традиционной в Казахстане самсы от Алибека Пардаева
@farakicks — чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин учит профессиональным ударам
@skin_delicious_kz — создатель Popular Beauty Нурсултан Киябай делится советами по уходу за кожей
@bakosh_life — симпатичный робот Бакош путешествует по Казахстану, вызывая у людей улыбку.
Еда на репите: любимые кулинарные видео:
@di.amidova — рецепт домашнего рататуя
@russokitchen — быстрый рецепт для любителей окрошки летом
@koteoganezov — приготовление знаменитой грузинской сладкой закуски чурчхелы
@romalfood — простой рецепт вкусного завтрака
@beka_asmr — приготовление попкорна с арбузом в степи.
Мода и красота:
@lifawne — невероятное изменение образа
@anastasia_shnabel — безупречный макияж для вечернего выхода
@whosadelka — модный дневной образ
@aida_neko — рекомендации для свидания под имя молодого человека
@zombieyana — обзор стильных осенних пальто.