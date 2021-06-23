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Go Viral Network объявляет конкурс лидеров нового времени Next30
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Сегодня в 09:44

Go Viral Network объявляет конкурс лидеров нового времени Next30

21 июня пять дипломатических миссий США в Центральной Азии вместе с Go Viral Network открыли региональный конкурс Next30 среди молодых лидеров региона. Конкурс направлен на то, чтобы отметить вклад 30 новых лидеров Центральной Азии, родившихся в 1991 году и позже.

Регистрация на конкурс Next30 открыта для всех участников с 20 июня по 20 июля. 30 новаторов Центральной Азии из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в сферах бизнеса, медиа, культуры, технологий и гражданского общества получат возможность поделиться своим видением будущего в регионе, рассказать о своих достижениях, историях успеха и вкладе в перспективу благополучия Центральной Азии. Финалисты конкурса будут объявлены 13 августа, а победители 17 сентября. Согласно критериям отбора, все кандидаты должны быть не моложе 18 лет и рождены не ранее 1991 года.

Кандидаты заполняют регистрационные формы на английском языке и рассказывают историю из 300 слов о своем вкладе и значимых инновациях в своей области, повлиявших на будущее Центральной Азии. Победители Next30 получат возможность собраться вместе, пообщаться на региональных мероприятиях Go Viral, а также поехать в следующем году в США для знакомства с американскими экспертами и новаторами в области медиа, бизнеса, культуры и технологий. Зарегистрироваться на конкурс можно здесь.

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#молодежь #конкурс #сша #центральнаяазия #goviral
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