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«Главный плюс IT — возможность быстрого масштабирования», — Алим Удербеков об особенностях бизнеса в сфере информационных технологий
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25.04.2022

«Главный плюс IT — возможность быстрого масштабирования», — Алим Удербеков об особенностях бизнеса в сфере информационных технологий

Алим Удербеков — основатель маркетплейса строительных материалов, который работает в России и Казахстане. Мы спросили его об особенностях предпринимательства в сфере IT и попросили поделиться советами для начинающих.


Алим Удербеков, 33 года, основатель маркетплейса «ГдеМатериал», @alim_kz

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О себе

Я родился в Таразе, там учился до шестого класса. После мы с семьей переехали в Алматы, где я окончил Республиканскую физико-математическую школу. Хотел поступить на учебу за границу, рассматривал Великобританию, но в последний момент правила «Болашака» поменялись, и поехать туда не получилось. Был и второй вариант — Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э.Баумана, где я и проучился шесть лет на специальности «Моделирование и управление космическими комплексами».

Во время учебы работал по специальности, проходил практику в институте по управлению спутниками. Это интересная отрасль, но я не видел в ней перспектив для себя, поэтому принял решение двигаться в другом направлении.

Какое-то время поработал в консалтинге, откуда позже попал в школу предпринимательства «Яндекса». Там меня спросили, чем я хочу заниматься. Выбрал строительную отрасль, так как мой отец — инженер-строитель. С детства видел, что процесс стройки — неорганизованное дело. Поэтому хотел создать IT-платформу, которая решала бы все проблемы.

В «Яндексе» мне сказали, что это слишком большая идея и предложили реализовать ее часть. Так появился маркетплейс строительных материалов «ГдеМатериал». Наша цель — сделать так, чтобы люди могли найти любые товары на платформе, заказать и получить его без задержек.

Мы запустились в Москве, Екатеринбурге, Московской области, на Урале. Общий оборот — больше миллиарда рублей. В прошлом году открылись в Алматы под брендом MoyDom.kz. Наш продукт — предоставление широкого ассортимента и гарантия своевременной и полной доставки. В Казахстане у нас 60 000 строительных материалов — больше, чем у кого-либо.

О предпринимательстве в IT

В карьере любого специалиста есть ключевой этап — точка перегиба. До этого момента в человека инвестируют ресурсы, после — он начинает приносить деньги компании. Необходимо уметь достигать целей в той среде, в которой находишься. И это важно в любой области, не только в IT.

В сфере информационных технологий не такой высокий порог входа, как многие думают

В сфере информационных технологий не такой высокий порог входа, как многие думают. Важно лишь желание. По ментальности, предприниматели в классическом и технологическом бизнесе не отличаются.

Главный плюс IT — возможность быстрого масштабирования. Сами по себе технологии — не продукт. Это, скорее, инструмент, с помощью которого можно продвигать любую услугу или решение.

Ключевые качества предпринимателя — дисциплинированность и умение выполнять поставленные задачи.

О трендах

Я верю в блокчейн. Когда-то люди не понимали, зачем нужны компьютеры. Сегодня тоже самое происходит с этой технологией. Считаю ее перспективной областью.

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Искусственный интеллект будет активно развиваться. Это может звучать сложно, но на самом деле здесь уже есть проторенная дорога, по которой можно развиваться. Этот сегмент будет большой частью будущих преобразований и возможностей.

Третий тренд — технологии виртуальной и дополненной реальности, которые активно развиваются.

Советы начинающим

В начале пути важны желание и дисциплина. Советую не распыляться, изучая все подряд. Необходимо накопить специфический опыт в одной области, быть в ней хорошим специалистом.

Информацию стоит получать из первоисточников. Поэтому желательно выучить английский язык, приобрести навыки чтения и восприятия данных.

Стоит определить свой профиль, понять, что вам нравится делать и с какими людьми вы хотите работать. Потому что рынок — это люди. Если найдете проблему, которую вам хочется решить, будете получать удовольствие от работы.

Чтобы стать классным предпринимателем, нужно быть классным мастером. А для этого необходимо стремление быть лучшим в конкретном моменте.

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#казахстан #предприниматель #технологии #it #маркетплейс
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