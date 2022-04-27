«Главный плюс IT — возможность быстрого масштабирования», — Алим Удербеков об особенностях бизнеса в сфере информационных технологий

Алим Удербеков — основатель маркетплейса строительных материалов, который работает в России и Казахстане. Мы спросили его об особенностях предпринимательства в сфере IT и попросили поделиться советами для начинающих.





Алим Удербеков, 33 года, основатель маркетплейса «ГдеМатериал», @alim_kz

О себе

Я родился в Таразе, там учился до шестого класса. После мы с семьей переехали в Алматы, где я окончил Республиканскую физико-математическую школу. Хотел поступить на учебу за границу, рассматривал Великобританию, но в последний момент правила «Болашака» поменялись, и поехать туда не получилось. Был и второй вариант — Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э.Баумана, где я и проучился шесть лет на специальности «Моделирование и управление космическими комплексами».

Во время учебы работал по специальности, проходил практику в институте по управлению спутниками. Это интересная отрасль, но я не видел в ней перспектив для себя, поэтому принял решение двигаться в другом направлении.

Какое-то время поработал в консалтинге, откуда позже попал в школу предпринимательства «Яндекса». Там меня спросили, чем я хочу заниматься. Выбрал строительную отрасль, так как мой отец — инженер-строитель. С детства видел, что процесс стройки — неорганизованное дело. Поэтому хотел создать IT-платформу, которая решала бы все проблемы.

В «Яндексе» мне сказали, что это слишком большая идея и предложили реализовать ее часть. Так появился маркетплейс строительных материалов «ГдеМатериал». Наша цель — сделать так, чтобы люди могли найти любые товары на платформе, заказать и получить его без задержек.

Мы запустились в Москве, Екатеринбурге, Московской области, на Урале. Общий оборот — больше миллиарда рублей. В прошлом году открылись в Алматы под брендом MoyDom.kz. Наш продукт — предоставление широкого ассортимента и гарантия своевременной и полной доставки. В Казахстане у нас 60 000 строительных материалов — больше, чем у кого-либо.

О предпринимательстве в IT

В карьере любого специалиста есть ключевой этап — точка перегиба. До этого момента в человека инвестируют ресурсы, после — он начинает приносить деньги компании. Необходимо уметь достигать целей в той среде, в которой находишься. И это важно в любой области, не только в IT.

В сфере информационных технологий не такой высокий порог входа, как многие думают

В сфере информационных технологий не такой высокий порог входа, как многие думают. Важно лишь желание. По ментальности, предприниматели в классическом и технологическом бизнесе не отличаются.

Главный плюс IT — возможность быстрого масштабирования. Сами по себе технологии — не продукт. Это, скорее, инструмент, с помощью которого можно продвигать любую услугу или решение.

Ключевые качества предпринимателя — дисциплинированность и умение выполнять поставленные задачи.

О трендах

Я верю в блокчейн. Когда-то люди не понимали, зачем нужны компьютеры. Сегодня тоже самое происходит с этой технологией. Считаю ее перспективной областью.





Искусственный интеллект будет активно развиваться. Это может звучать сложно, но на самом деле здесь уже есть проторенная дорога, по которой можно развиваться. Этот сегмент будет большой частью будущих преобразований и возможностей.

Третий тренд — технологии виртуальной и дополненной реальности, которые активно развиваются.

Советы начинающим

В начале пути важны желание и дисциплина. Советую не распыляться, изучая все подряд. Необходимо накопить специфический опыт в одной области, быть в ней хорошим специалистом.

Информацию стоит получать из первоисточников. Поэтому желательно выучить английский язык, приобрести навыки чтения и восприятия данных.

Стоит определить свой профиль, понять, что вам нравится делать и с какими людьми вы хотите работать. Потому что рынок — это люди. Если найдете проблему, которую вам хочется решить, будете получать удовольствие от работы.

Чтобы стать классным предпринимателем, нужно быть классным мастером. А для этого необходимо стремление быть лучшим в конкретном моменте.