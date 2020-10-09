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Главные мифы о веганстве, и как растительное питание влияет на организм
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Сегодня в 19:41

Главные мифы о веганстве, и как растительное питание влияет на организм

Вера и Ян, специалисты в области естественного, живого питания и нутрициологии, @parochka.pro

1. Не будет хватать белка, и начнут рассыпаться мышцы


Это абсурд, в природе не может быть дефицита белка. Может быть недостаток калорий, витаминов и минералов из-за некачественного питания или если человек долгое время мало ест. Тогда может быть дефицит белка, аминокислот и других нутриентов.

В таких бобовых, как чечевица, нут, маш, фасоль, и даже в обычной гречке белка почти столько же, сколько в мясе.


2. Не будет хватать питательных веществ: витамины В1, В12 и железа


На растительном питании этих веществ тоже достаточно. Например, железо именно то, которое усваивается организмом человека. Железо из животных продуктов нормально не усваивается и только вредит.

А нехватка витамина В12, скорее, случается у тех, кто ест мясо. Так как этот витамин должен синтезироваться в организме человека с помощью здоровых бактерий.

В рационе вегана и любого человека, который хочет быть здоровым, должны быть:

— фрукты

— овощи

— бобовые

— грибы

— зелень.


Через неделю на веганстве у человека может начаться криз, в зависимости от того, насколько загрязнен организм. Потому что, когда человек переходит на здоровое чистое питание, из организма начинает все выходить, появляются высыпания, головная боль и слабость. В этот момент люди думают, что им не хватает белка или других веществ, пугаются и возвращаются к привычному питанию.


При переходе на растительный рацион:

— появляется больше энергии

— организм сам избавляется от жировых отложений

— улучшается качество кожи и всего тела

— перестаешь болеть и употреблять таблетки.


Для того чтобы начать правильно питаться, нужно просто заменить все мясные продукты на растительные. Главное, питайтесь разнообразно, разноцветной едой, не переедайте жиры, не налегайте на орехи, арахисовую пасту.


Смотрите полную запись эфира здесь.

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#вегетарианство #здоровье #веганы #здоровыйобразжизни #фруктоеды
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