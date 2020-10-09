Главные мифы о веганстве, и как растительное питание влияет на организм

1. Не будет хватать белка, и начнут рассыпаться мышцы





Это абсурд, в природе не может быть дефицита белка. Может быть недостаток калорий, витаминов и минералов из-за некачественного питания или если человек долгое время мало ест. Тогда может быть дефицит белка, аминокислот и других нутриентов.

В таких бобовых, как чечевица, нут, маш, фасоль, и даже в обычной гречке белка почти столько же, сколько в мясе.





2. Не будет хватать питательных веществ: витамины В1, В12 и железа





На растительном питании этих веществ тоже достаточно. Например, железо именно то, которое усваивается организмом человека. Железо из животных продуктов нормально не усваивается и только вредит.

А нехватка витамина В12, скорее, случается у тех, кто ест мясо. Так как этот витамин должен синтезироваться в организме человека с помощью здоровых бактерий.

В рационе вегана и любого человека, который хочет быть здоровым, должны быть:

— фрукты

— овощи

— бобовые

— грибы

— зелень.





Через неделю на веганстве у человека может начаться криз, в зависимости от того, насколько загрязнен организм. Потому что, когда человек переходит на здоровое чистое питание, из организма начинает все выходить, появляются высыпания, головная боль и слабость. В этот момент люди думают, что им не хватает белка или других веществ, пугаются и возвращаются к привычному питанию.





При переходе на растительный рацион:

— появляется больше энергии

— организм сам избавляется от жировых отложений

— улучшается качество кожи и всего тела

— перестаешь болеть и употреблять таблетки.





Для того чтобы начать правильно питаться, нужно просто заменить все мясные продукты на растительные. Главное, питайтесь разнообразно, разноцветной едой, не переедайте жиры, не налегайте на орехи, арахисовую пасту.





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