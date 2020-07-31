Главные герои фильма «Бизнесмены» о розыгрыше Акана Сатаева и главных людях в жизни

Константин Крюков, 35 лет, родной город — Москва













О лучшей роли

Любимая сцена в фильме «Бизнесмены»

О жизненных принципах

О людях в жизни

Шарип Серик, 29 лет, родной город — Алматы













О лучшей роли

Любимая сцена в фильме «Бизнесмены»

О жизненных принципах

О людях в жизни

Расим Жубаев, 30 лет, родной город — Актау













О лучшей роли

Любимая сцена в фильме «Бизнесмены»

О жизненных принципах

Тогда я научился всему, чему только мог в актерской профессии и киноиндустрии в целом.Где-то я играю Александра Сергеевича Пушкина, где-то — цыгана убийцу — возможность примерять на себя образы и судьбы разных людей вдохновляет меня.А однажды, в мою крайнюю сцену в проекте, мы вместе с Аскаром Ильясовым решили напоследок разыграть режиссера. Прямо в процессе съемки я сделал вид, что забыл текст, кто-то начал возмущаться, и мы изобразили эмоциональную ссору — даже побили посуду для поднятия градуса. Выбежал режиссер, говорит: «Да что с вами, успокойтесь!», — и мы быстро дали ему понять, что это розыгрыш. Хорошо, что у Акана Сатаева отличное чувство юмора — получился веселый момент. Смешно пересматривать эти сцены, помня про такие ситуации.Стоит меньше прислушиваться к собаке и дольше, упорнее, терпеливее идти.И вправду, все на свете пройдет, все мы не вечны, поэтому терпение — важное качество, про которое стоит вспоминать в трудные моменты. Помогает еще и осознание того, что счастье в материальном смысле никогда не достижимо, поэтому нужно лелеять счастье в собственной душе. А вдохновение мне дает в основном литература — я люблю читать. Конечно, вдохновляет красивое, интересное, сложное кино. Один из таких фильмов — работа Терренса Малика «Рыцарь кубков», я периодически пересматриваю его и каждый раз переосмысливаю.Таких людей я люблю больше всего.Самые близкие для меня — родственники, семья, друзья. Это люди, от которых нельзя отступиться, которые вряд ли отступятся от меня, они значат для меня все — они и есть моя жизнь.«Районы» стали для меня отличным шансом и профессиональным трамплином в большой кинематограф, который поднял мою актерскую карьеру на новый уровень и сделал меня узнаваемым и профессиональным.Например, сцены драк сделаны очень красиво, детально проработано каждое движение актерской команды. Фундаментальны для меня два момента. Первый — сцена в казино, в ней снималась настоящий дилер — совсем юная девушка. Так как я знал, какой по накалу будет сцена, то хотел предупредить ее, что все это постановочные съемки. Но режиссер не позволил — ему нужны были реальные эмоции. И после того как, по сюжету фильма, я кричал на нее, швырял сигареты, ее так трясло, что она попросила меня к ней не подходить. Видя настоящий страх в ее глазах, мне было неудобно перед ней по-человечески, но при этом приятно, что получилось по-актерски показать истинную суть казино изнутри.Вместе с группой каскадеров NOMAD мы отработали около 50 версий падения. Потом показали режиссеру и, сделав на съемках всего один дубль, мы сняли эту сцену.А к работе нужно относиться так, будто это твой последний проект и другого не будет — максимально выкладываться, чтобы было круто.Если можно сравнить казахстанский кинематограф с хлебным продуктом, то хочется создавать самую вкусную булочку, которая придется по вкусу всем и которую можно с гордостью представить мировым кулинарам.Было много трудностей, и некоторые люди от меня отвернулись. То время для меня важный мотиватор — сделать все, чтобы такой период не повторился. Также вдохновляет любовь и вера близких в мои силы, тогда любые проекты под силу. Жизнь — это большая работа.И веселыми — чувство юмора для меня немаловажный фактор. Но я рад даже тем, кто предавал меня и подставлял, они сделали меня сильнее.И львиную долю себя самого я отдаю узкому кругу семьи и близких друзей, которые и являются тем самым окружением, которое отражает меня.Мне удалось поработать с потрясающей съемочной группой, отличными актерами и режиссером Аканом Сатаевым. У каждого из них я научился чему-то новому и, мне кажется, смог глубоко задействовать свои актерские возможности. До этого я снимался у Акана Сатаева в фильмах «Дорога к матери», «Районы», но приглашение поучаствовать в съемках «Бизнесменов» было для меня неожиданным. В тот момент я готовился к фильму «Томирис» — набирал вес, и меня позвали на кастинг.Дамир — алчный, жадный человек, но у него есть и сильные стороны — он целеустремленный. Поставил цель и идет к ней. Он любит узнавать и понимать людей, но при этом эгоистичный персонаж. Мне полюбились сцены драк — процесс съемок, продуманность каждой детали — все это было круто сделано даже с точки зрения актерского опыта. Однажды один из каскадеров заехал мне коленом прямо в глаз — это так красочно попало в кадр, что даже не могу сказать, что жалею об этом.Это позволяет проживать каждый момент осознанно и оставлять в жизни тех людей, которые видят и ценят тебя настоящего. Что касается работы, я стараюсь выбирать те проекты, которые меня цепляют. Если работа не приносит удовольствие, стоит задуматься над способами найти то, что будет вам по душе.

О людях в жизни

Я также черпаю большую долю вдохновения в желании запомниться в этой жизни и оставить след после себя — как среди близких, так и в профессиональной сфере.Наверное, поэтому у меня много друзей — в этом смысле мне повезло.Эти люди — моя основа, постоянная мотивация и тыл, я всегда знаю, что могу положиться на них, и сам готов стоять за них стеной.