Гитару Курта Кобейна с MTV Unplugged продали за рекордные 6 000 000 $

Одну из гитар покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали с аукциона за рекордную для гитар сумму — чуть более 6 000 000 $.

Гитару Martin D-18E 1959 года выпуска приобрел австралийский предприниматель и основатель компании Røde Microphones Питер Фридман.





С этой гитарой Кобейн выступал в 1993 году на знаменитом концерте MTV Unplugged в Нью-Йорке за пять месяцев до своей смерти. Начальная цена лота составляла 1 000 000 $, а продали ее вместе с кейсом, на котором даже сохранился стикер хардкор-панк-группы Poison Idea.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: funon.cc