Гид по Бельгии: еда, комиксы и бельгийские компании, чьи представительства есть в Казахстане

Alexis de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE — Посол Королевства Бельгия в Республике Казахстан

Sien Van den Hoof — заместитель Главы Миссии

Айжан Мусаканов — экономический и торговый советник Посольства Королевства Бельгия в РК





О Бельгии

Alexis. Бельгия — небольшая мультикультурная страна, расположенная в самом сердце Европы на перекрестке германской и латинской культур. Бельгия — процветающая и преуспевающая страна с интенсивной и разнообразной культурной и экономической жизнью.

Название страны восходит к римскому завоевателю галлов Юлию Цезарю, но ее нынешнее существование связано с процессом политического объединения герцогов Бургундских в конце средневековья. Бельгия оставалась католической частью их владений после того, как протестанты создали объединенные провинции, нынешнее Королевство Нидерландов, на севере против католических Габсбургов. После двух мировых войн Бельгия превратилась из поля битвы Европы в перекресток Европы, с европейскими штаб-квартирами, расположенными в Брюсселе.





Нидерландский и французский — основные языки, на немецком говорит меньшинство, и Бельгия сейчас — федеративное государство, состоящее из регионов и сообществ. Все они представлены нашим динамичным Валлонским торговым офисом в Алматы, который также представляет Wallonie-Bruxelles international в области культуры.

Уже в средние века бельгийские города были идеально расположены для торговли между основными европейскими странами и регионами, а также были эффективным инструментом культурного обмена. Современный мир также повлиял на Бельгию и ее столицу Брюссель, который стал штаб-квартирой Евросоюза и НАТО.

5 удивительных фактов о Бельгии

— В Бельгии 3 официальных языка: нидерландский во Фландрии, французский и немецкий в Валлонии, а Брюссель официально двуязычный — там говорят на французском и нидерландском

— Каждое бельгийское пиво имеет свой особенный бокал. Эксперты говорят, что пиво не будет таким вкусным, если его подать в неправильном бокале!

— В Бельгии самая длинная трамвайная линия в мире — 68 км вдоль побережья Северного моря

— Бельгийский архитектор Виктор Орта был лидером движения ар-нуво 19 века

— Антверпен — мировая алмазная столица. Торговля алмазами началась в 1447 году, и более 80% мировых алмазов обрабатывается в Антверпене.

О еде

Sien. В Бельгии богатые гастрономические традиции с разнообразными региональными блюдами. Благодаря наличию Северного моря мы готовим блюда из морепродуктов, такие как наши знаменитые мидии и картофель фри, помидоры с креветками или крокеты из креветок.





Бельгия также интересна и любителям мяса. Некоторые из наших знаменитых блюд включают кролика со сливами, фламандское тушеное мясо с грушевым сиропом, горчицей и пивом, а также ватерзой — насыщенный куриный суп. Бельгия также славится своим цикорием, белым горьким овощем, который мы любим готовить с ветчиной и сыром, запеченными в духовке. Идеальное блюдо для холодных и дождливых дней.





В бельгийской гастрономии есть много вкусных десертов. Один из них — дам бланш, или «белая леди», ванильное мороженое, заправленное горячим шоколадным соусом. Бельгийские вафли и блины очень известны и бывают разных форм и размеров. И последний, но не менее важный — бельгийский шоколад, который имеет не только уникальный вкус, но и производится экологически безопасным способом. Интересно, что в 2020 году бельгийского шоколатье Пьера Марколини признали лучшим кондитером в мире. Попробовать плиточку бельгийского шоколада одного из самых популярных брендов Leonidas можно в столице Казахстана и в Алматы. У этого бренда есть свои фирменные бутики.

О туризме

Sien. Бельгия небольшая, но в ней легко можно провести двухнедельный отпуск. На севере есть Северное море с Остенде в качестве главного города, также стоит посетить небольшие деревни, например, Де Хаан, куда приятно приехать в любое время года. Затем, в Западной Фландрии нужно поехать в Брюгге, красивую жемчужину, но я также рекомендую увидеть Ипр и его музей «На полях Фландрии», посвященный Первой Мировой войне.

Столица Восточной Фландрии Гент — чрезвычайно очаровательный город, в котором история сочетается с авангардной художественной жизнью. Следующей остановкой может стать Антверпен с его впечатляющим портом, динамичной культурной и коммерческой жизнью. В провинции Фламандский Брабант можно посетить город Левен, который известен своим университетом, основанным в 1425 году.





Левен находится в 20 минутах езды от столицы Бельгии и Европы — Брюсселя, который состоит из нескольких муниципалитетов, каждый из которых имеет свои характерные особенности. Поэтому я бы посоветовала посетить не только туристический центр, но и «местные» районы, чтобы лучше узнать реальную жизнь Брюсселя.

По мере продвижения на юг ландшафт становится более зеленым и холмистым. Намюр — впечатляющий город, построенный на берегу реки Маас/Мёз. Город Льеж — первое туристическое направление Валлонии с невероятным культурным наследием. В городе Спа есть возможность расслабиться в термальных ваннах, которые окружены красивой природой. Еще один регион на юге страны, который стоит посетить — Гом, который иногда называют бельгийским Провансом из-за его ландшафта и микроклимата, например, в живописной деревне Торни.

По всей стране можно заехать в аббатства, в которых до сих пор производят крафтовое пиво и сыр. Есть также много замков как на юге, так и на севере страны. Большинство из них окружены парками и открыты для экскурсий.

О людях

Sien. Бельгийцы — скромные люди, иногда даже слишком. Они преданные своему делу работники и предприниматели, но также умеют радоваться жизни и праздновать. Это доказывают многочисленные фестивали, которые проходят летом. Бельгийцы могут быть креативными и изобретательными, они открыты миру и любят вдохновляться другими культурами. Если бельгиец станет вашим другом, он будет другом на всю жизнь.

5 вещей, которые доказывают, что казахстанцы и бельгийцы похожи

— Казахстанцы и бельгийцы любят посмеяться! У них схожее чувство юмора, с хорошей долей иронии

— И казахстанцы, и бельгийцы любят вкусно поесть всей семьей, желательно одним из своих традиционных блюд

— Оба народа хотят, чтобы их страны были известнее на международном уровне

— Обе страны мультикультурные

— Обе страны разделяют интерес и тянутся к внешнему миру.

Айжан. Самый известный бельгиец в мире — Эркюль Пуаро, которого подарила миру Агата Кристи. А самый известный бельгийский писатель, которого также хорошо знают и в Казахстане — Жорж Сименон, создавший комиссара Мегрэ. Важная фигура для всей Европы — Поль-Анри Шарль Спаак, бельгийский политический и государственный деятель и один из инициаторов послевоенной европейской интеграции, давшей начало Европейскому союзу.





Бельгия также известна как родина:

— Тинтина, персонажа бельгийских комиксов, созданного бельгийским художником Эрже

— Смурфиков, персонажей бельгийского автора комиксов Пьера Кюллифора, работавшего под псевдонимом Пейо

— художника Рене Магритта, писавшего в жанре сюрреализма

— Адольфа Сакса, изобретателя музыкальных инструментов, внесшего значительный вклад в историю мировой музыки благодаря изобретению саксофона

— актера Жана-Клода Ван Дамма, прославившегося своим участием в боевиках с элементами восточных единоборств

— группы Vaya Con Dios со всемирно известным хитом Nah nah neh

— группы The Hooverphonics, чья песня 2Wicky стала заглавной музыкальной темой фильма Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота». А песня Mad about you также неоднократно использовалась в качестве музыкального сопровождения многих фильмов

— певца Stromae, известного синглами Alors on danse и Meltdown, который вошел в саундтрек фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1».

О бельгийско-казахстанских отношениях





Alexis. Одно большое различие между нашими странами — размер: Казахстан в 90 раз больше Бельгии. Одно большое сходство — культурное разнообразие. И Казахстан, и Бельгия научились преодолевать культурные различия. Поражает то, как Казахстан стремится к развитию гармоничных отношений со всеми странами мира. Точно так же Бельгия придерживается духа компромисса — как внутреннего, так и внешнего, без ущерба для фундаментальных ценностей, но путем адаптации.

Об образовании

Alexis. Въезд в Бельгию для студентов — сложная задача, так как поступающие должны пройти через наше посольство в городе Москва. Но наше посольство в Нур-Султане помогает заявителям в проведении собеседований и других проверок, нужных для выполнения этого процесса с целью обучения в Бельгии.

Sien. Во-первых, казахстанским студентам, которые хотят получить образование в Бельгии, нужно изучить предложения по обучению в Бельгии. Есть веб-сайты, которые могут помочь заинтересованным студентам ознакомиться с образовательными предложениями Бельгии:

— studyinflanders.be для обучения во фламандских университетах

— studyinbelgium.be для обучения во франкоязычных университетах.

Важно, что франкоязычные и фламандские университеты предлагают программы бакалавриата и магистратуры на английском языке.





После того как студенты выбрали программу и поступили, они должны подать заявление на получение студенческой визы. Казахстанским студентам следует связаться с нашим посольством в Москве, которое рассматривает запросы на получение долгосрочной визы. Студенты должны доказать, что у них достаточно финансовых ресурсов для обучения. Некоторые студенты могут получить стипендию, например, через такие европейские программы, как Erasmus Mundus, или найти поручителя, который готов поддержать их во время учебы.

После одобрения визы можно начинать готовить чемоданы! Во время пандемии многие университеты перешли на онлайн-программы, чтобы казахстанским студентам не нужно было беспокоиться о возможности добраться до Бельгии. Надеемся, что в следующем году все вернется в обычное русло, и студенты снова смогут открыть для себя студенческую жизнь Бельгии.

О торгово-экономических отношениях





Айжан. Перспективные сферы для двустороннего сотрудничества — животноводство, растениеводство, возобновляемые источники энергии, зеленое строительство, энергоэффективность, пищевая промышленность, химическая промышленность. Ряд нишевых бельгийских компаний могут привнести свое ноу-хау, а также не только экспортировать, но и обучать местные кадры и осуществлять трансфер технологий.

Уже сейчас около сотни бельгийских компаний экспортируют свою продукцию и технологии в Казахстан в таких сферах, как медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, пищевые ингредиенты, пищевая продукция, оптические приборы, текстильная продукция, строительные материалы для внутренней отделки.

Объем товарооборота между Казахстаном и Бельгией за 2019 год составил 637,4 миллиона евро.

Бельгия — крупнейший в мире импортер льна-кудряша и имеет давние секреты в сфере глубокой переработки этой масличной культуры. В 2019 году доля закупа Бельгии в экспорте казахстанского льна составила около 50%.





В Казахстане зарегистрированы представительства таких бельгийских компаний, как Ahlers Logistics — занимаются логистикой, BergHOFF Central Asia — посудой и кухонными аксессуарами, QWAY Energy — зеленой энергетикой, Modulyss — производят ковровую плитку, Reynaers Aluminium — алюминиевые перегородки, Leonidas — шоколад премиум-класса, Sarens — оказывают нефтесервис.

В случае заинтересованности казахстанского бизнеса в сотрудничестве с бельгийским бизнесом наше Торгово-экономическое представительство готово проконсультировать и помочь в установлении контактов с бельгийской стороной.