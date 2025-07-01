Генеральный директор Федерации триатлона США о развитии спорта в мире и стипендиях для юных спортсменов в Казахстане

СЕО Федерации триатлона США рассказала о том, как совмещает занятия спортом и пост директора, который впервые заняла женщина, а также о поддержке спортсменов в Казахстане.





Victoria Brumfield, Генеральный директор Федерации триатлона США

Hugh Hallman, Почетный консул РК в США





О себе

Victoria. Я возглавляю Национальную Федерацию Триатлона США. Моя задача — развивать спорт, объединять людей и продвигать ценности триатлона как в стране, так и за ее пределами.

Недавно мы провели национальный чемпионат, и за четыре дня я сама приняла участие в семи гонках. Я не только руководитель, но и спортсменка.

Я стала первой женщиной на посту Генерального директора за всю историю организации, основанной в 1982 году. Это не просто титул — это ответственность, особенно когда ты открываешь двери для других женщин в спорте.

О деятельности

Мой путь в индустрии начался в 1999 году, когда я работала в агентстве спортивного маркетинга в Нью-Йорке. Мы организовывали чемпионаты мира и национальные соревнования, в том числе по борьбе, фехтованию, стрельбе из лука, триатлону. Тогда я впервые прикоснулась к этому виду спорта.





Я помню, как в детстве впервые увидела трансляцию Ironman Triathlon по телевизору. Я подумала, что хотела бы быть такой же сильной и способной преодолеть подобную дистанцию, но не представляла, что действительно когда-нибудь окажусь на старте.

В этом и есть магия триатлона. Это спорт, к которому можно прийти в любом возрасте. Он не требует, чтобы ты был профессионалом с пяти лет. Он о том, чтобы быть активным, учиться, двигаться и любить жизнь. Я знаю людей, которые начали тренироваться в 40, 50 и даже в 90 лет. Недавно я участвовала в гонке, где выступал мужчина старше 90 — это невероятно вдохновляет.

Моя работа — это не просто офис и цифры. Я руковожу крупнейшей национальной федерацией триатлона в мире. У нас 300 000 членов и более 1500 мероприятий по всей стране. Мы организуем все: от детских забегов до чемпионатов мира.

В своей работе я больше всего люблю два момента. Первый — когда вижу детей, впервые участвующих в гонке. Их улыбки, волнение, первые шаги на трассе, как они подбадривают друг друга. Второй — когда сопровождаю наших олимпийских и паралимпийских спортсменов. Это невероятная сила духа: среди них есть и люди с нарушением зрения, и те, кто бежит без конечностей, и те, кто в инвалидных колясках. Но они борются, побеждают, вдохновляют весь мир.

О Казахстане

Это мой первый визит в Казахстан, и я в полном восторге. Я только приехала, но уже почувствовала тепло этой страны. Люди здесь невероятно доброжелательные, открытые, внимательные. Астана — красивая, чистая, современная.





До поездки я знала о Казахстане благодаря моей любви к велоспорту. Я слышала об Astana Cycling Team. Но о том, насколько сильно здесь развит триатлон, не догадывалась. А теперь узнала, что в Казахстане есть даже школа триатлона. Это просто фантастика.

О деятельности в Казахстане

Мы приехали сюда с моей командой по юношеским программам USA Triathlon на Asia Triathlon Cup Burabay, чтобы понаблюдать за детскими соревнованиями и обменяться опытом. Мы хотим не только рассказать о своих подходах, но и сами многому научиться.

Hugh. Эта поездка в Казахстан — не просто визит вежливости. Мы приехали с конкретной миссией: посмотреть, как здесь развивается триатлон среди молодежи, и предложить поддержку. Мы сотрудничаем с Федерацией триатлона Казахстана и скаутским движением «Великая степь». Цель — вдохновить детей на активный образ жизни и показать, что спорт может стать путевкой в будущее.





Я особенно горжусь тем, что мы привезли с собой новый проект: стипендии для юных триатлонистов от 16 до 18 лет, которые участвовали в Asia Triathlon Cup Burabay. Мы выделили по три стипендии для девушек и юношей: $5000 — за первое место, $2500 — за второе и $1500 — за третье. Деньги можно потратить на обучение, проживание, проезд — все, что поможет молодому спортсмену развиваться. И это только начало. Я верю, что такие инициативы способны изменить жизнь.

Victoria. Я верю, что спорт должен быть доступным. Ты не обязан быть первым, чтобы быть победителем. Достаточно преодолеть себя. И если мы в Казахстане сможем вдохновить хотя бы одного ребенка на то, чтобы встать на старт, научиться плавать, кататься на велосипеде, бежать с улыбкой — значит, мы сделали что-то по-настоящему важное.

Триатлон меняет жизни. Он изменил мою. И теперь я хочу делиться этим с другими.