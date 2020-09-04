Генеральный директор Atameken Business: «Мы мотивируем людей к финансовой свободе»

Канат Сахария, 44 года, генеральный директор ТОО MEDIAHOLDING ATAMEKEN BUSINESS







Об Atameken Business

В структуру медиахолдинга входит телеканал деловой направленности Atameken Business и информационный портал inbusiness.kz. Мы присутствуем на всех площадках в социальных сетях и в мессенджерах.



Наш медиахолдинг появился благодаря инициативе Тимура Кулибаева, идея заключалась в том, чтобы создать пул деловых журналистов в Казахстане. Сегодня это наши специалисты, которые на серьезном уровне могут делать аналитические передачи, статьи на тему экономики, финансов и бизнеса. Для этого мы постоянно обучаем журналистов и редакторов финансам, экономике, банковскому делу.

Сегодня это наши специалисты, которые на серьезном уровне могут делать аналитические передачи, статьи на тему экономики, финансов и бизнеса



Несколько лет назад в Казахстане проводили опрос среди молодежи, кем они хотят стать в будущем. Самые популярные ответы: аким, сотрудник национального холдинга и полицейский, военный. Из этого следует вывод, что молодежь хочет жить богато, в достатке. Но также стало понятно, что у молодого поколения не сформировано понимание, как зарабатывать деньги и что это можно делать через бизнес, собственное дело. Задача Atameken Business — искоренить иждивенческие настроения в обществе, чтобы молодежь взяла ответственность за свою жизнь в свои руки.

Один из наших слоганов — мы мотивируем людей к финансовой свободе. Этот посыл мы передаем за счет контента, который создаем: показываем успешные истории людей, у кого были сложности, но в итоге все получилось.





О контенте





Мы создаем полезный контент и четко разделяем продукцию, которую делаем для телеканала и социальных сетей. Телевидение — это производственная база, фабрика контента, и мы перерабатываем, адаптируем его под разные площадки. Еще мы запустили большое количество передач в формате YouTube: 10-15 минут по хронометражу, авторская подача с легким текстом.

Основа нашего контента — новости, они выходят у нас в большом количестве



Основа нашего контента — новости, они выходят у нас в большом количестве. С появлением социальных сетей начинает доминировать авторская позиция. И если раньше канонами были объективность, непредвзятость, когда журналист не имеет права занимать чью-либо позицию, то сейчас журналист — это самодостаточный автор, который имеет право на свою позицию при условии, что он проверил информацию и у него есть доказательства. У нас есть программа в формате журналистского расследования «Наше дело», ее автор и ведущий — Константин Харламов. Он талантливый человек с сильным характером, и, несмотря на все сложности, Константин делает важное дело, защищает бизнес, и люди приходят к нему за помощью, как в последнюю инстанцию.





Мы снимаем сильные документальные фильмы. С Алией Баймухамедовой, Русланом Идрисовым, Русланом Еликшой и всей группой сделали хороший цикл документальных фильмов «Соседи» — про страны, с которыми граничит наша страна, чтобы показать, какая жизнь происходит вокруг Казахстана. Сейчас по инициативе руководства мы создаем цикл документальных фильмов про жизнь в малых городах Казахстана: Аркалык, Жанаозен и другие.

Мы не гонимся за количеством, для нас самое главное — это качество контента.





Об аудитории

Профиль аудитории телеканала Atameken Business от компании, которая производит медиаизмерения для телевидения — мужчина, 35-40 лет, с достатком выше среднего и с высшим образованием. Радует, что за последний год число молодых людей в возрасте 18-25 лет, которые нас смотрят, выросло в 3 раза. Видим, что людей, которые потребляют интеллектуальный контент, становится все больше.

За последний год число молодых людей в возрасте 18-25 лет, которые нас смотрят, выросло в 3 раза

Мы находимся в прямой коммуникации со зрителями: нам пишут, звонят, приходят, благодарят за то, что мы им помогли в бизнесе, дали полезную информацию или замотивировали на открытие своего дела. Но есть и стереотипы в обществе, с которыми мы сталкиваемся в работе: кто-то думает, что бизнес нельзя открыть без «агашки», не имея стартового капитала и так далее. Такое мышление не свойственно предпринимателям, это все отговорки и оправдания.