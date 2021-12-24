General Motors разработает комплекты для превращения машин с ДВС в электрокары

Автогигант General Motors открыл планы своей новой стратегии: корпорация намерена предложить свои технологии электрификации целому ряду индустрий. В списке не только автомобили с ДВС, но и водный и аэропортовый транспорт.

Одно из предложений GM — программа по замене двигателя внутреннего сгорания на электрическую силовую установку. Концепция получила название eCrate. Она успешно опробована на El Camino 1972 года выпуска, спортивной COPO Camaro, пикапе 1962 года и других моделях Chevrolet, получивших электродвигатель. Запуск проекта намечен на 2022 год.

Кроме того, компания предложит адаптированные наборы электрокомпонентов в таких сегментах, как водный транспорт, промышленность, дорожные и внедорожные транспортные средства и аэропортовое наземное оборудование. Последнее предусматривает электрификацию багажных тягачей, грузопассажирских микроавтобусов и погрузчиков.

Также корпорация планирует инвестировать в компанию Pure Watercraft, которая специали-зируется на электротехнологиях в сфере водного транспорта. Вместе компании будут разрабатывать собственные плавсредства на электротяге.

Источник: rb.ru