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Где жить в США: топ-10 штатов с комфортными условиями и доступными ценами
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Сегодня в 17:45

Где жить в США: топ-10 штатов с комфортными условиями и доступными ценами

Если интересно, какие штаты в США наиболее подходят для комфортной жизни, читайте перевод статьи от marketwatch.com на эту тему.


Вашингтон


Вашингтон

Вашингтон — лучший штат для жизни. Он занимает второе место в стране по количеству образованных людей и третье по состоянию здоровья населения.

Помимо этого, в Вашингтоне мало налогов, процветающий рынок труда. Жители округа могут учиться в престижных колледжах и изучать то, что хотят.

Если вы ищете место с красивыми пейзажами, Вашингтон может стать вашим домом.


Нью-Гэмпшир

Нью-Гэмпшир — еще одно хорошее место для жизни. Одно из преимуществ региона — большие возможности.

Штат отличается красивой природой, занимает четвертое место в этой категории по стране. Портсмут также вошел в число 50 лучших городов с точки зрения трудоустройства.


Миннесота


Миннесота

У Миннесоты много факторов, по которым ее можно назвать одним из лучших штатов для жизни. Люди здесь дружелюбны, экономика сильна, а уровень жизни высокий.

Природная красота и культура делают штат идеальным местом для знакомства с искусством, кино и музыкой. Такие крупные города, как Сент-Пол и Миннеаполис удивляют чистотой и зеленью.


Юта

О Юте часто думают как о месте, где можно быть счастливым и чувствовать себя в безопасности. В штате есть пять национальных парков, он занимает второе место по уровню экономики и третье по степень развитости инфраструктуры.

Юту отличают доступные цены. Жить здесь дешевле, чем в том же Колорадо.


Вермонт


Вермонт

Штат Вермонт, несмотря на небольшую территорию и население, пользуется большой популярностью не только у граждан США, но и у жителей других частей мира. Штат создал хорошую туристическую инфраструктуру. Путешественники мечтают приехать на знаменитые горнолыжные курорты Вермонта. Однако в регионе слабо развита экономика, основной фокус идет именно на приезжих. Курорты, отели, рестораны и магазины принимают людей круглый год.


Мэриленд

Один из самых маленьких по площади штатов находится на юге страны. Мэриленд отличается высоким качеством жизни и сильной экономикой. Штат традиционно занимает одно из первых мест в стране по среднему уровню доходов на семью. В значительной степени благосостояние обусловлено близостью столицы и, как следствие, наличием большого количества федеральных учреждений.

Местные больницы одни из лучших в стране. К примеру, больница Джона Хопкинса уже 21 год подряд занимает первое место в США по версии U.S. News & World Report.


Вирджиния


Вирджиния

Северная Вирджиния — невероятное место для жизни. Экономика штата чрезвычайно разнообразна. Один из крупнейших работодателей в штате — правительство США. В районе расположено несколько правительственных учреждений.

Помимо этого, штат предлагает природные ландшафты, которые, по мнению многих, самые красивые в стране. Здесь каждый найдет город для себя и своего стиля жизни: от мегаполисов и цифровых гигантов до спокойных и уютных деревень.


Массачусетс

В Массачусетсе есть все, что необходимо для комфортной жизни: доступное образование, здравоохранение и культура, а также богатая история. Все это способствует высокому качеству жизни людей.

Массачусетс занимает высокое место в большинстве рейтингов самых пригодных для жизни штатов благодаря первоклассной системе образования. Здесь находятся одни из самых престижных колледжей и университетов мира, такие как Бостонский колледж и Массачусетский технологический институт.


Небраска


Небраска

В самом центре США расположилась Небраска, которую многие называют штатом кукурузников. Стоимость жизни в регионе доступная, так как уровень безработицы по региону довольно низкий. Также расходы на здравоохранение ниже, чем в других штатах. В этом округе много земли, городов и поселков, а также красивых пейзажей.


Колорадо

В масштабах страны штат Колорадо стал лидером в отрасли сельского хозяйства и агротехники. Америка зависит от товаров, которые производятся в данном регионе. Столица штата — Денвер процветающий мегаполис. А Боулдер, Колорадо-Спрингс и другие города имеют много преимуществ, в том числе близость к Национальному парку Роки-Маунтин.

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