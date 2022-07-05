Где в Южной Корее найти своих: о сообществе «Казахстанцы в Южной Корее», которое помогает адаптироваться приезжим

Диана Сагиева живет в Южной Корее и ведет блог о жизни за рубежом. Она рассказала, как пришла к созданию группы «Казахстанцы в Южной Корее» и поделилась особенностями их деятельности.





Диана Сагиева, город — Кванджу, основатель сообщества: «Казахстанцы в Южной Корее», Facebook, YouTube

О себе

Впервые я приехала в Южную Корею в 2003 году на собственную свадьбу. Мой супруг родом из города Кванджу, гражданин Республики Корея. С тех пор мы ездили в страну каждый год во время летнего отпуска.

В 2014 году, когда у нас уже было трое детей, мы приняли решение о переезде. В Корее я сразу получила брачную визу. Первое время сидела дома, ходила в центр поддержки мультикультурных семей, изучала корейский язык.

В 2016 году я создала канал на YouTube и блог: «Южная Корея на русском» в Facebook. Позже пришла к идее создания группы для казахстанцев, которые живут в Корее.

Как все началось

До переезда я знала о Корее немного. Приезжать каждый год, как турист на время летнего отпуска, не значит видеть изнанку и знать все подводные камни. Поэтому после переезда я столкнулась с разными трудностями. Даже не знала, на каких автобусах можно добраться до нужного места и как оплачивать проезд. В YouTube было мало полезной информации. А супруг после жизни в Казахстане многое забыл. Всему я училась сама, иногда помогали русскоязычные старожилы.

Поэтому я задумалась о том, чтобы делиться приобретенными знаниями и навыками с теми, кто приехал в Корею недавно. Основала сообщество для родных мне казахстанцев.

Про цель и идею

В Корее живет много наших соотечественников. В основном это этнические корейцы. Им помогает правительство страны, дает визы с правом работы. Еще есть нелегальные мигранты. Они заезжают в страну на свой страх и риск. Это уязвимые люди, которых могут депортировать в любой момент. Кроме того, есть студенты южнокорейских вузов, супруги южнокорейцев и пациенты различных клиник.

В нашей группе собрались разные люди. Всем им нужна помощь или общение. Кому-то нужен совет по поиску сервисов, клиник, русскоязычных мастеров, переводчиков. Кому-то нужно передать посылку в Казахстан. Кому-то просто хочется общения. Мы поддерживаем друг друга, даже если находимся в разных городах.

В группе особенно приветствуются объявления о работе. Незаконные вещи в группу не пропускаются, так как это противоречит нашим моральным ценностям. Также запрещены объявления в стиле: «помогу получить визу». Так как визы выдает исключительно консульство Республики Корея. Все, кто обещает помочь с визами или пройти границу «без проблем», мошенничают. Это противозаконно.

Мы поддерживаем друг друга, даже если находимся в разных городах



Также мы не затрагиваем конфликтные ситуации. Казахстан — это Родина для более чем 130 национальностей. Мы стараемся быть дружелюбными ко всем.

О деятельности сообщества

С 2018 года в Южную Корею приехало много нелегальных иммигрантов, что вызывало недовольство среди местного населения. Но были и другие примеры. Среди них Алиакбар Юлдашев, который в 2021 году совершил подвиг: спас из пожара пять человек. За это правительство Кореи выдало ему визу F-5 и вручило специальные награды.

Мы тоже ездим к ветеранам. Поздравляем их с праздником Наурыз, угощаем баурсаками. Благодарны местным за возможность жить в такой прекрасной стране. Организовываем субботники в городе Кванджу. Собираемся вместе и пьем чай, общаемся. Все хорошие дела публикуем в виде постов в Facebook с хештэгами #казахи_вкорее.

Как стать членом сообщества

Не обязательно жить в Корее, чтобы вступить в группу. У нас дружелюбная атмосфера, много разной информации. Она полезна как для тех, кто находится в Корее, так и для тех, кто только собирается сюда поехать.

Те, кто давно живет в Корее и скучает по родной земле, тоже хочет быть в курсе событий или поностальгировать по родным местам. Поэтому можно и нужно размещать в группе фотографии разных городов Казахстана.