Где в Ташкенте создают шоколад ручной работы и мороженое из натуральных ингредиентов

Мария Портнова рассказала, как стала шоколатье и развивает эту профессию в Узбекистане.





Мария Портнова, город — Ташкент, шоколатье, основатель Viva Maria chocolaterie, @vmchocolaterie





Как все началось





Я люблю шоколад и шоколадные конфеты. Поэтому заинтересовалась темой создания шоколада ручной работы. Ближайшая академия на тот момент была в России, и я полетела туда на обучение в начале 2013 года. Как только я приехала на территорию производства, увидела атмосферу, почувствовала запах шоколада, поняла, что хочу этим заниматься.

После первого курса я улетела в Ташкент, привезла с собой множество ингредиентов и сразу начала работу. Днем была парикмахером, а по ночам делала конфетки. Затем прошла второй курс, третий. В течение нескольких месяцев у меня появилась помощница. Мы делали продажи через Facebook.

Когда пошел большой поток заказов, супруг поддержал меня, помог найти отдельное помещение для шоколадной мастерской в центре города, сделать там ремонт. Мы проработали там шесть лет, но решили расти дальше. Я нашла новую локацию в новостройке в итальянском стиле. Мы расширились и проводим здесь мастер-классы.

О бренде





Viva Maria chocolaterie — это бренд, который дарит людям эмоции с помощью шоколада. Мы приходим сюда, чтобы творить и созидать, радовать людей своим творчеством, украшать мир.





Я обучалась у шоколатье из США, Японии, Италии, Бельгии, России, Украины. Прошла много школ и сформировала свое видение, как должен выглядеть шоколад. Поэтому все наши рецептуры авторские, созданы мной. Много идей по оформлению предлагает команда.

У нас есть известная коллекция «Узбекистан», где мы используем национальный принт, упаковываем конфеты в атласные коробочки. Также создаем корпоративные заказы, персонализируя коробку конфет под бренд. Подбираем цвета, логотип и оформление.





Один из бестселлеров — трюфель по рецепту моего учителя из Франции. Используем для них сливки определенной жирности и никогда не меняем пропорции. Потому что клиенты сразу замечают изменения.

Два года назад мы создали инжирный мармелад. Раньше в Узбекистане инжир не использовался в кондитерских изделиях, а за границей его любят. Например, во Франции он довольно дорогой. Однажды после поездки во Францию я сделала дома тарт с инжиром. А потом создала такую конфетку.

Помимо шоколада и конфет, мы производим мороженое. Оказывается, чаще всего производители мороженого в мире привязаны к готовым смесям, которые разбавляют с молоком. Таким бизнесом легко управлять, он не требует больших затрат. Но я хотела создавать натуральный продукт. Поэтому нашла в Италии подходящую компанию, пригласила технолога, который обучил нас процессу производства мороженого из местных фруктов и ягод.

Мне нравится то, что я делаю. Я рада, что людям это тоже нравится. Часто покупатели привозят нам шоколад из других стран, знакомят с интересными брендами. И наоборот, с гордостью везут наш шоколад в другие страны, дарят иностранцам.

Для продвижения мы активно используем Instagram и Telegram. Стать успешными нам помогло, во-первых, большое желание. А во-вторых, я много учусь: прошла бизнес-курсы, обучилась навыкам управления, стажировалась в Японии, изучала их стиль работы с командой. Также проходила обучение в США.

О клиентах





Мы первые в Узбекистане начали производство шоколада ручной работы, поэтому люди проявили к нам большой интерес. Они задавали вопросы, предлагали новые идеи и таким образом подталкивали к развитию. Благодаря запросам клиентов наш ассортимент постоянно увеличивался.

К нам на мастер-классы часто приходят дети. Многие из них мечтают быть шоколатье. Но основная целевая аудитория — это взрослые, которые заботятся о том, что едят сами и их дети.

Мы помогаем людям выразить чувства, сделать оригинальный подарок, создать незабываемые моменты







Часто клиенты выбирают нас для важных событий: Дни рождения, помолвки, свадьбы. Мы помогаем людям выразить чувства, сделать оригинальный подарок, создать незабываемые моменты. Даже готовы творить вместе с заказчиком. Поддерживаем индивидуальный подход.

О сложностях





На пути любого предпринимателя постоянно возникают сложности.

Первое и самое очевидное — финансовые трудности. Но мы всегда выходили из них с достоинством, дружно, вместе с командой. В карантин было трудно, но мы не уволили ни одного сотрудника.





Бывают сложности вне бизнеса, но они сказываются на работе. Все мы люди и переживаем разные эмоции. Иногда хочется все бросить. Но временные трудности — это не причина отказываться от своей цели.

Я научилась справляться с такими моментами. Понимаю, что все, что не делается — к лучшему.

О развитии отрасли





Когда я учились в России, направление создания шоколада ручной работы там только начинало развиваться. И я развивалась вместе с ростом индустрии в России, потому что в Узбекистане ориентироваться было не на кого.

Мы способствуем развитию профессии и отрасли







Первые несколько лет мы все привозили из других стран. Но постепенно в стране появились компании, которые привозили ингредиенты специально для кондитеров. Потом появились онлайн-курсы, обучение с помощью YouTube. Людям стали доступны новые профессии. И теперь в Узбекистане много шоколадных мастерских и кондитеров, которые готовят дома. Часто это женщины, которые долгое время были домохозяйками и начинают свой небольшой бизнес. Так в прошлом году я тоже начала обучать профессии шоколатье. Еще мы запустили новый проект по продаже ингредиентов для кондитеров. Активно способствуем развитию профессии и отрасли.

О планах





Моя команда уже работает самостоятельно. Я вышла из операционной деятельности. Занимаюсь развитием бизнеса, новых направлений.

В планах — развиваться. Хочу, чтобы Viva Maria работала и в других странах.