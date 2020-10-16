Где в Нур-Султане купить продукты из Италии и встретить итальянцев





О Monte Bianco





Наша компания появилась в 1999 году в городе Актау. Первое время мы завозили только сыры, итальянское масло — небольшой ассортимент, потому что итальянцы, которые работали в Актау, делали спецзаказы, и мы завозили все для них. Спрос рос, и в 2010 году мы открылись в Астане. В столице нашими первыми клиентами были отели и рестораны.









А когда мы запустили свою кухню, то думали, что в нашем меню будет всего два-три вида пасты, сырные тарелки, салат, и все. Гостям все нравилось, и мы стали готовить пиццу, иногда устраиваем дни, когда делаем 30% скидки на все виды пицц. Мы готовим все блюда строго из итальянских продуктов, наша только вода.

Вино мы начали завозить в 2016 году и в этот же год открыли Monte Bianco на Кенесары. По просьбе гостей позже мы открыли вторую точку на левом берегу рядом с монументом «Байтерек» и Домом министерств.









Сейчас наши клиенты — это люди, которые любят итальянскую кухню и просто вкусно поесть. Конечно, среди наших гостей часто можно встретить итальянцев, которые живут в Астане. Они рекомендуют нас друг другу, когда скучают по Родине и хотят купить настоящую итальянскую ветчину, сыр, пасту или вино. Со многими мы дружим: знаем, как зовут их детей и домашних питомцев, с кем-то уже на «ты», с кем-то ездим в совместные поездки.





О продукции





Раньше мы завозили вина только из Италии, Франции и немного из Испании. Сегодня ассортимент всей продукции значительно вырос. Все, что в тренде в Италии, можно найти у нас. Интересно, что последний тренд в Европе — азиатская кухня.

Часто гости просили привезти что-то конкретное, что они пробовали в Италии, мы без проблем завозили и завозим это для них. Не в наших правилах отказывать людям и говорить клиентам «нет».





Мы завозим то, чего нет на полках в других магазинах. Когда привезли продукцию с трюфелями, переживали, что она не будет пользоваться популярностью, потому что это дорого и не все понимают вкус трюфеля. Но мы ошибались, и оказалось, что в Астане много любителей этого гриба. А недавно мы завезли снеки с трюфелями, и они сразу разошлись. Еще у нас можно побаловать себя конфетами с кофейным зерном — рекомендуем людям, которые следят за своим здоровьем, в этих сладостях нет ничего вредного. Из вина попробуйте херес — крепленое вино, выдержанное в бочке до появления плесени, которая дает напитку своеобразный вкус и аромат.





Что можно найти в Monte Bianco:

— разные виды пасты

— сыры

— вина

— антипасти

— 3 вида итальянской муки

— конфеты.





У нас адекватные цены, потому что мы сами поставщики товаров. Цены на вина начинаются от 2500 тенге, а сыр может показаться дорогим, но в его составе нет пальмового масла, и если написано, что это овечий или коровий сыр, значит так и есть. Пармезан, который продается у нас, запатентован, это не подделка.





О работе в карантин





На карантине мы начали по-другому мыслить, искать пути, как выжить в таких условиях. У нас отличная команда, ребята стараются поддерживать европейские стандарты. Наши кависты — продавцы вина, научились быстро отвечать покупателям и консультировать их в мессенджерах и социальных сетях. Мы стали еще внимательнее к клиентам, лучше поняли их вкусы, благодаря доставке узнали, где они живут. Когда сняли жесткие ограничения, мы заметили что появилось много новых покупателей.